One Piece: Zorro-Darsteller trainiert drei Jahre für neue Rolle und verblüfft selbst den Manga-Schöpfer

Für seine nächste große Rolle hat sich One Piece-Star Mackenyu ordentlich ins Zeug gelegt. Der Schauspieler, den Netflix-Zuschauer als Schwertkämpfer Lorenor Zorro kennen, übernimmt die Hauptrolle in der Realverfilmung von Mashle: Magic and Muscles. Um den außergewöhnlich muskulösen Helden glaubwürdig verkörpern zu können, hat er nach eigenen Angaben ganze drei Jahre an seinem Körper gearbeitet.

Der japanische Schauspieler wird in dem Film zu Mash Burnedead, einem jungen Mann, der in einer Welt voller Magie ausgerechnet selbst keinerlei Zauberkräfte besitzt. Stattdessen verlässt er sich auf seine enorme körperliche Stärke und versucht, sich mit seinen Fäusten gegen mächtige Magier durchzusetzen.

Drei Jahre Training für die perfekte Manga-Figur

Wie Mackenyu im Rahmen der offiziellen Filmankündigung verriet, begann seine körperliche Vorbereitung unmittelbar nach dem Rollenangebot. Über einen Zeitraum von drei Jahren arbeitete er daran, eine Statur zu entwickeln, die dem ungewöhnlich kräftigen Protagonisten der Manga-Vorlage gerecht wird.

Dabei ging es dem Schauspieler nicht allein um möglichst große Muskeln. Mash Burnedead zeigt nur selten offen seine Gefühle, weshalb Mackenyu auch dessen enorme körperliche Kraft als Ausdrucksmittel für seine Darstellung nutzen wollte.

Regisseur Yuichi Fukuda zeigte sich von der Verwandlung beeindruckt. Er berichtete, dass Mackenyu kurz vor Drehbeginn mit einem massiv trainierten Oberkörper und vergleichsweise schmalen Beinen erschien. Damit habe der Schauspieler die ungewöhnlichen Proportionen der Manga-Figur erstaunlich gut getroffen.

Auch der Schöpfer der Vorlage, Hajime Komoto, staunte bei seinem Besuch am Filmset nicht schlecht. Besonders Mackenyus durchtrainierter Körper blieb ihm in Erinnerung. In seinem Kommentar zur Verfilmung scherzte der Zeichner sogar, dass beim Anblick der Muskeln seine eigenen Brustmuskeln zu zucken begonnen hätten.

Der Regisseur dachte sofort an den One-Piece-Star

Während Mackenyu jahrelang für die Rolle trainierte, benötigte Fukuda für seine Besetzungsentscheidung offenbar nur wenige Sekunden.

Nach eigenen Angaben dachte der Regisseur unmittelbar nach der Freigabe der Verfilmung an den Schauspieler. Seine erste Frage habe sich deshalb darum gedreht, wie lange Mackenyu noch für seine Rolle als Zorro in der Netflix-Serie One Piece vor der Kamera stehen würde.

Die Zusammenarbeit ließ sich schließlich mit den Dreharbeiten zur Netflix-Produktion vereinbaren.

Für die Realverfilmung von Mashle: Magic and Muscles übernimmt Fukuda sowohl die Regie als auch das Drehbuch. Er ist unter anderem durch die japanischen Realverfilmungen von Gintama bekannt.

Wann erscheint der neue Film mit Mackenyu?

Der Kinostart von Mashle: Magic and Muscles ist für den 19. März 2027 in Japan geplant. Ein deutscher Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Einen ersten Eindruck vermittelt bereits der offizielle Teaser. Darin ist Mash unter anderem mit einer Hantel zu sehen, bevor er in einer besonders absurden Trainingsszene eine gigantische Langhantel stemmt.

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Die Vorlage stammt aus der Feder von Hajime Komoto und erschien zwischen 2020 und 2023 im japanischen Weekly Shonen Jump. Der Manga verbindet Fantasy-Action mit Comedy und stellt die Frage, was passiert, wenn ein Junge ohne jede magische Begabung seine Probleme einfach mit Muskelkraft löst.

Für Mackenyu dürfte die Rolle damit eine ziemlich passende Fortsetzung seiner bisherigen Karriere sein: Nachdem er sich als Zorro bereits mit Schwertern durch die Welt von One Piece kämpft, muss er in Mashle nicht einmal mehr eine Waffe ziehen. Seine Fäuste reichen völlig aus.

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