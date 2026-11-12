Die Ringe der Macht: So verlief der Start von Staffel 3 – erste Wertungen

Mit großen Erwartungen ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in die dritte Staffel gestartet. Nach zwei Staffeln, die bei Kritikern und Zuschauern für durchaus unterschiedliche Reaktionen sorgten, steht die Fantasy-Serie von Amazon Prime Video erneut auf dem Prüfstand.

Die ersten Bewertungen im Internet zeichnen dabei ein interessantes Bild: Während die Kritiker noch zurückhaltend urteilen, scheint die neue Staffel beim Publikum deutlich besser anzukommen als ihre Vorgänger.

Die Ringe der Macht Staffel 3: Bessere Zuschauerbewertungen

Die dritte Staffel feierte am 11. November 2026 ihre Premiere bei Amazon Prime Video. Zum Start wurden zunächst vier Episoden veröffentlicht. Bereits kurz nach der Veröffentlichung zeichneten sich auf verschiedenen Bewertungsplattformen erste Trends ab.

Besonders erfreulich für die Serienmacher dürften die Zahlen auf IMDb sein. Während Staffel 1 und 2 von „Die Ringe der Macht“ jeweils auf eine Wertung von 7,2 von 10 möglichen Sternen kamen, erreichte der Auftakt der dritten Staffel 7,6 Sterne.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Zuschauerbewertungen auf Rotten Tomatoes. Dort lag der sogenannte Popcornmeter für die erste Staffel lediglich bei 38 Prozent. Die zweite Staffel verbesserte sich bereits auf 58 Prozent. Zum Start der dritten Staffel wurden schließlich 73 Prozent positive Publikumsbewertungen registriert.

Allerdings sind diese Zahlen noch mit Vorsicht zu betrachten. Die dritte Staffel ist gerade erst gestartet, und die Anzahl der abgegebenen Bewertungen ist im Vergleich zu den Vorgängern noch relativ gering. Die Werte können sich mit den kommenden vier Episoden entsprechend verändern.

Kritiker bleiben skeptischer als das Publikum

Weniger eindeutig fällt das Urteil der Kritiker aus. Auf Rotten Tomatoes erreichte die erste Staffel eine positive Kritikerquote von 84 Prozent, die zweite Staffel kam sogar auf 85 Prozent. Staffel 3 lag zum Start dagegen zunächst bei 79 Prozent. Der aktuelle Zwischenstand auf dem Bewertungsportal beträgt 77 Prozent bei 31 Kritiken. Damit bleibt die neue Staffel vorerst hinter ihren Vorgängern zurück.

Trotzdem gibt es zahlreiche positive Stimmen. Das Magazin Radio Times vergibt vier von fünf Sternen und lobte die fokussiertere Erzählweise. Nerdist bezeichnet die dritte Staffel sogar als bislang beste der Serie. Besonders die dunklere Atmosphäre, das höhere Erzähltempo und Charlie Vickers in seiner Rolle als Sauron kommen bei mehreren Kritikern gut an.

Andere Rezensionen sehen allerdings weiterhin Schwächen. Die Rede ist von zu vielen parallelen Handlungsstränge und einem schleppenden Erzähltempo. Auch die politischen Entwicklungen in Númenor überzeugen nicht alle Rezensenten. Erneut ziehen zudem viele Kritiker Vergleiche mit Peter Jacksons Umsetzung des Tolkien-Stoffes heran, wobei die Serie eher mäßig abschneidet.

Ein gelungener Neustart für Die Ringe der Macht?

Inhaltlich setzt die dritte Staffel fünf Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel an. Sauron arbeitet daran, seine Macht auszubauen und den Einen Ring zu schmieden. Gleichzeitig spitzt sich der Konflikt zwischen dem Dunklen Herrscher und den Elben weiter zu.

Der neue Erzählabschnitt scheint der Serie zumindest beim Publikum einen wichtigen Auftrieb zu verschaffen. Während die Kritikerbewertungen einen leichten Rückgang gegenüber den ersten beiden Staffeln zeigen, fallen die Reaktionen der Zuschauer bislang deutlich positiver aus.

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Vielleicht sehen vormalige Hardliner die Umsetzung von Tolkiens Lebenswerk inzwischen auch nicht mehr so eng. Schließlich haben die Macher der Serie immer wieder betont, dass sie die Lore nicht eins-zu-eins umsetzen können.

Das „Silmarilion“, „Nachrichten aus Mittelerde“ sowie die zwölfteilige „History of Middle-earth“ – nichts davon darf aus rechtlichen Gründen für die Serie so verwendet werden, wie es geschrieben steht. Deshalb ist „Die Ringe der Macht“ eher als eine Hommage an das Werk von J.R.R. Tolkien zu sehen, die die Zuschauer auf ihre eigene Weise nach Mittelerde entführt.

Wie habt ihr die ersten vier Folgen von Staffel 3 wahrgenommen? Seid ihr gespannt auf die nächsten Episoden? Wie steht ihr generell zu der Serie? Schreibt es gern in die Kommentare.

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