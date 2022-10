Die Ringe der Macht: Darum lohnt sich die HdR-Serie, trotz aller Kritik

Als 2017 bekannt wurde, das die Amazon Studios an einer Serie arbeiten, die im Tolkien’schen Universum spielt, waren sowohl Vorfreude als auch Erwartungen bei den Fans groß – erst recht, als es hieß, dass die Buchvorlage hierfür das Silmarilion sein soll.

Am 2. September 2022 startete Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und musste bisher schon sehr viel Kritik einstecken. Warum manches davon durchaus berechtigt ist, sich die Serie aber trotzdem lohnt – wir haben uns alle Aspekte mal genauer angeschaut.

Die Ringe der Macht und das Gerangel um die Rechte

Nun ist es leider eine verzwickte Sache mit Lizenzen und Rechten. Zwar konnte Amazon die Markenrechte an Der Hobbit und der Herr der Ringe-Reihe samt Anhängen ergattern, nur eben leider nicht an den, für die Serie so wichtigen „Silmarilion“, „Nachrichten aus Mittelerde“ sowie die zwölfteilige „History of Middle-earth“. Somit darf auch nichts davon in der Serie verwendet werden.

Da Not erfinderisch macht, nutzten die Macher eben das, was sie hatten und erschufen eine Serie, die J.R.R. Tolkien und seine Schöpfung wenigstens huldigen sollte, so aber nie geschrieben wurde. Mit diesem Wissen im Hinterkopf, sieht man die Serie letztlich auch als das, was sie ist: Eine Art Fanfiction und eben keine Eins-zu-eins-Wiedergabe von Tolkiens Worten.

Das Missverständnis, die Serie handle exakt von den Ereignissen, die im „Silmarilion“ (und den anderen Schriften Tolkiens) dargestellt werden, veranlasst viele Zuschauer*innen dazu, einfach jedes Detail auf die Goldwaage zu legen und somit eine wirklich gut gemachte (Familien-)Serie kaputt zu reden.

Dabei betonte Showrunner J.D. Payne, dass sie die ganze Zeit über mit Tolkien-Wissenschaftler*innen und dem Nachlass des Schriftstellers zusammengearbeitet haben, um eine adäquate und respektvolle Geschichte zu erzählen.

Darum geht es in Die Ringe der Macht

Inspiriert von Tolkiens Lebenswerk, haben alle Beteiligten eine Geschichte geschaffen, die den Untergang Númenors, den Aufstieg Saurons und die Erschaffung der titelgebenden Ringe der Macht thematisieren.

Die meisten Charaktere der Serie sind aus den Büchern und Filmen bekannt. Galadriel, Elrond, Durin, Elendil… Jede*r einzelne von ihnen spielt eine wichtige Rolle bei den Ereignissen in und um Mittelerde.

Und doch ist es den Umständen geschuldet, dass die Serienschöpfer von den Originaltexten abweichen mussten, weshalb auch eigens für „Die Ringe der Macht“ neue Charaktere geschaffen wurden. Zu ihnen gehören Theo, Halbrand und Nori, die dem Plot der Serie dienlich sein sollen.

Elanor „Nori“ Brandyfuß © Amazon

Deshalb lohnt sich Die Ringe der Macht

Lässt man die Krümelkackerei bezüglich der Genauigkeit mal außen vor, ist „Die Ringe der Macht“ ein weiteres, bildgewaltiges Fantasy-Epos aus dem HdR-Universum. Kein Wunder, schließlich gilt die Amazon-Produktion als teuerste Serie aller Zeiten.

Nur wenige Sets und Effekte wurden am Computer generiert, um möglichst authentisch zu wirken. Man denke nur an die Minen von Moria, respektive Khazad-dûm. Was wir aus den Filmen nur als Ruinen kennen, erstrahlt hier in voller Pracht.

Die Geschichten sind anders, jedoch nicht weniger spannend erzählt. Auch wenn sich die Spannung nur allmählich aufbaut. Aber macht nicht genau das eine gute Geschichte aus? Obendrein handelt es sich hier um eine Serie, die genug Zeit für die Story hat und nicht um einen Film, wo alle wichtigen Ereignisse in etwa zwei Stunden gepackt werden müssen.

Das wohl größte Rätsel der Serie war von Beginn an, der Verbleib Saurons. Sieben Wochen lang wurde wild spekuliert, wo oder in wem sich dunkle Hexenmeister verbirgt. Die Auflösung wurde tatsächlich bis zur letzten Folge hingezogen, ebenso wie die Entstehung der ersten drei Ringe.

Die drei Elbenringe © Amazon

Allein dieser Spannungsbogen ist so gut aufgebaut, dass er die Zuschauer*innen bei der Stange halten müsste. Ganz zu schweigen von den liebenswerten Harfüßen und dem mysteriösen Fremden; die sturen Zwerge – allen voran Prinz Durin und seine innige Freundschaft zu Elrond; der erbitterte Kampf um die Südlande…

Aller Kritik zum Trotz – Ein Plädoyer für die künstlerische Freiheit

„Die Ringe der Macht“ hat durchaus Momente, die strategisch, spannend, emotional und magisch sind. Generell sind sowohl Handlung als auch Figuren logisch und komplex aufgebaut.

Einzig Galadriel wirkt mitunter etwas flach und teilnahmslos, an anderer Stelle regelrecht bockig. Und manch Zuschauer*in mag vielleicht in Folge 6 gestutzt haben, als die Númenorer so schnell die Südlande erreicht haben.

Und doch ist schon die Darstellung bereits bekannter Figuren recht spannend – von Äußerlichkeiten mal abgesehen. So kennen wir Galadriel doch eigentlich als ruhig, besonnen und weise. In der Serie ist sie einige tausend Jahre jünger, als in den Filmen und eine Kriegerin, der es nach Wiedergutmachung dürstet. Letztlich entwickelt sich ihr Charakter im Verlauf der Handlung und bekommt mehr Tiefe.

Galadriel © Amazon Studios

Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Besetzung keineswegs fehlerhaft oder gezwungen „woke“. Klar, entsteht beim Lesen ein bestimmtes Bild einer Figur – zumal, wenn diese detailreich beschrieben wird. Dennoch ist auch dieser Eindruck immer subjektiv und letzten Endes ein Stück weit Interpretationssache.

Wie schon gesagt, bewegen wir uns mit „Die Ringe der Macht“ ohnehin etwas abseits von Tolkiens Pfaden. Somit ist hier auch viel mehr Raum für Kreativität und Individualität gegeben. Farbige Elben oder Zwergenfrauen ohne Bart tun weder der Handlung einen Abbruch, noch der Freude am Schauen einer gut gemachten Fantasy-Serie.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Fazit zu Die Ringe der Macht

Abschließend kann also festgehalten werden: Entweder man mag und schaut „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ oder eben nicht. Einen Shitstorm hat die Serie keineswegs verdient! Auch wenn die Geschehnisse nicht genauso aus der Feder von Meister Tolkien stammen, so ist es doch eine grundsolide und ansprechende Huldigung an das Lebenswerk des großen Schriftstellers.

Nun heißt es warten. Immerhin sind insgesamt fünf Staffeln geplant, wobei die Dreharbeiten zur zweiten Staffel kürzlich begonnen haben.