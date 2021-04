Die Herr der Ringe-Serie scheint die teuerste Serienproduktion überhaupt zu werden

Es war bereits bekannt, dass die kommende Amazon-Serie zu Der Herr der Ringe einiges an Budget verschlingen würde. Wie hoch die Kosten der ersten Staffel nun allerdings wirklich ausgefallen sind, fegt einen fast aus den Socken. Mit dieser Mördersumme an Produktionskosten übertrumpft die Serie sogar viele andere hochpreisige Serien wie Game of Thrones und wird damit wohl eine der teuersten Shows überhaupt werden.

Herr der Ringe: So viel zahlt Amazon für die Fantasy-Serie

In einem früheren Beitrag berichteten wir davon, dass Amazon bereit ist, rund 500 Millionen US-Dollar für die Produktion der TV-Serie auszugeben. Zuvor hat das Unternehmen 250 Millionen US-Dollar bereits für die Rechte des Franchise locker machen müssen. Mit dem übrigen Budget plante man die Kosten für mehrere Staffeln abzudecken.

Laut Hollywood Reporter soll nun allerdings allein die erste Staffel rund 465 Millionen US-Dollar verschlungen haben, was umgerechnet etwa 388 Millionen Euro macht. Diese Information gab Neuseelands Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus Stuart Nash preis und fügte hinzu:

„Das ist fantastisch, es ist wirklich … dies wird die größte Fernsehserie sein, die jemals gemacht wurde.“

Herr der Ringe versus Game of Thrones

Damit könnte Nash durchaus recht haben, immerhin kündigte Amazon bereits zur Rechteübernahme im Jahr 2017 an, dass die Serie im „Herr der Ringe“-Universum die erste werden könnte, die die Kostengrenze von einer Milliarde US-Dollar überschreitet.

Im Vergleich: HBO investierte in die ebenfalls hochpreisige Fantasy-Serie Game of Thrones „nur“ etwa 100 Millionen US-Dollar pro Staffel. Eine einzelne Episode verursachte dabei zu Beginn durchschnittliche Kosten von etwa sechs Millionen Dollar bis sie in der finalen 8. Staffel schließlich auf etwa 15 Millionen Dollar pro Episode angeschwollen sind. An die Kosten der HdR-Serie reicht GoT damit trotzdem nicht heran.

Selbst die gesamte Monumental-Trilogie zu Herr der Ringe, die von Regisseur Peter Jackson kreiert wurde, sieht dagegen alt aus: Hier wurden insgesamt rund 280 Millionen US-Dollar fällig. Dafür spielten die Filme jedoch auch drei Milliarden US-Dollar wieder ein. Ein Ergebnis, das Amazon mit der „Herr der Ringe“-Serie offenbar ebenfalls anstrebt.

Amazon hat offenbar großes vor und wird ein teures gut aus Amazon Prime Video einführen. © Amazon Prime Video

Die Dreharbeiten der ersten sowie fünf möglicher weiterer Staffeln der HdR-Serie finden wie schon die der Filmtrilogien zu „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ in Neuseeland statt. Die Kosten für kommende Staffeln könnten künftig jedoch geringer ausfallen, immerhin sind die Erstinvestitionen für den Aufbau von Sets, Kostümen und Requisiten nun bereits erfolgt und können fortan wiederverwendet werden. Vielleicht auch für noch unangekündigte Spin-off-Serien.

Worum geht’s in der Herr der Ringe-Serie?

Die bislang namenslose Amazon-Serie wird mehrere tausend Jahre vor „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ im Zweiten Zeitalter von Mittelerde spielen und den aufstrebenden Sauron samt Erschaffung der Ringe der Macht thematisieren sowie wundersame Schauplätze, wie Númenor, das Nebelgebirge oder Elfenhauptstadt Lindon zeigen. Ein Release der ersten Staffel auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video ist nicht vor 2022 geplant

Herr der Ringe-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Story und Release

Aktueller Cast

Morfydd Clark (Galadriel)

Robert Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Ismael Cruz Cordova

Joseph Mawle