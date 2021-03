Der Markt der Streamingdienste weltweit ist in den letzten zwei Jahren sprunghaft angewachsen. Inzwischen zählen die großen Streaminganbieter zusammen über eine Milliarde Nutzer. Dazu gehört vor allem Marktführer Netflix sowie Amazon Prime Video, Apple TV+ und Disney+ (mit Star Wars und Marvel) einschließlich die nur in den USA erhältlichen Diensten wie HBO Max, Hulu und Paramount+ (mit Star Trek) – vormals als CBS All Access bekannt.

Ermittelt wurden die aktuellen Zahlen von der Motion Picture Association in dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht. Dabei handelt es sich um den Verband der sechs großen US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaften mit Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Motion Pictures, Universal Studios, 20th Century Fox und seit 2019 auch Netflix.

Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video – Welcher Streaming-Dienst lohnt sich?

Wegen Corona: Streaming schlägt Kino

Mit dem enormen Erfolg von Netflix und Prime Video wächst seit 2019 der hart umkämpfte Markt der Streamingdienste massiv an und bringt eine Reihe neuer VoD-Anbieter vor allem von den großen US-Networks auf dem Markt: Peacock (NBCUniversal), Disney+ (mit Hulu), HBO Max (Warner Bros.) bis hin zu Paramount+ (CBS/Paramount).

Der sprunghafte Zuwachs an neuen zahlenden Kunden liegt in den vergangenen Monaten vor allem an der anhaltenden Corona-Pandemie. Da seit fast nunmehr einem Jahr die Kinos nicht nur in den USA – mit kurzen Unterbrechungen – fast durchgängig geschlossen sind, erfreuen sich die Streaminganbieter einem enormen Zuspruch an zahlenden Neukunden.

Von Matrix 4 bis Dune: Warner bietet Kinofilme 2021 zum Streamen an, vorerst nur USA

Rekord-Zuwachs bei Netflix und Disney+

Disney+ etwa seit Kurzem als neuer großer Player auf dem Markt verzeichnet in Rekordzeit über 100 Millionen Kunden, was natürlich auch am exklusiven Angebot an den neuen „Star Wars“- und „Marvel“-Serien (The Mandalorian, WandaVision) liegen dürfte.

Etwa zeitgleich hat Netflix Anfang des Jahres die 200-Millionen Marke an zahlenden Kunden weltweit geknackt. Ob der sprunghafte Wachstum weiter anhalten wird, dürfte sich in den nächsten Monaten zeigen, wenn irgendwann (nach Corona) endlich wieder ein wenig Normalität eintreten wird.

Das Streaminganbieter mit ihren qualitativ hochwertigen Eigenproduktionen in Zukunft einen immer wichtigeren Part in der Film- und Serien-Branche einnehmen, spiegelt sich auch in den wichtigen Auszeichnungen wie Emmy, Golden Globe und den Oscar Awards wieder. Bei den vor wenigen Tagen bekanntgegebenen Nominierungen für die Oscars 2021 räumte Netflix mit rekordverdächtigen 35 Nominierungen ab und hängt damit die sonst erfolgreichen großen Filmstudios ab.

Wenn die Kinos endlich wieder ganz normal öffnen dürfen, wird sich das Verhältnis zwischen Kino vs. Streaming sicherlich wieder normalisieren. Doch der Siegeszug der VoD-Dienste mit ihren hochwertigen Film- und Serien-Produktionen sind beim Publikum und den zahlenden Kunden sowie bei den wichtigen Preisverleihungen nicht mehr aufzuhalten.