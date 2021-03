Die Zukunft von Star Trek ist mit einer Fülle an neuen Serien, neben den aktuell erfolgreichen Produktionen Discovery und Picard gesichert. Im Kino sieht es dagegen weiterhin eher mau aus. Nach den letzten drei Kinofilmen von J.J. Abrams mit Chris Pine als Captian James T. Kirk und Zachary Quinto als Spock der USS Enterprise, sucht das Studio Paramount noch immer nach einem würdevollen Nachfolger, der die langjährige Kultfilmreihe fortsetzen könnte.

Lange war von Star Trek 4 die Rede als Sequel der Reboot-Reihe aus der Kelvin-Timline, doch die Produktion zuletzt mit dem neuen Drehbuchautor Noah Hawley („Fargo“) kommt nicht richtig voran. Ob der Film überhaupt erscheinen wird, ist fraglich. Auch gibt es bislang nichts Neues zu Quentin Tarantinos Wunsch, einen „Star Trek“-Film zu drehen.

Neuer Star Trek-Film in der Kelvin-Timeline?

Nun kündigt Paramount einen neuen „Star Trek“-Film an. Dabei handelt es sich wohl um ein völlig neues Projekt, bei dem jedoch erneut Produzent J.J. Abrams beteiligt ist. Die Idee zum Film stammt von Kalinda Vazquez, die als Autorin und Produzentin schon für „Star Trek: Discovery“ tätig war. Über die Story des Films wird noch nichts verraten. Unklar ist auch, ob der Film wegen J.J. Abrams Beteiligung nun in der Kelvin-Timline angesiedelt ist, oder vielleicht sogar eine Verbindung zu „Discovery“ darstellt.

Übrigens wurde die Autorin Kalinda Vazquez von ihren Eltern, selbst große Trekkies, nach der Episode „Stein und Staub“ („By Any Other Name“) der 2. Staffel der Original-Serie „Raumschiff Enterprise“ von „Star Trek“-Schöpfer Gene Roddenberry benannt – wenn das kein gutes Omen ist.

Weitere Star Trek-Serien in Arbeit

Unterdessen arbeitet Produzent und „Star Trek“-Macher Alex Kurtzman an einer 2. Staffel für „Picard“, die noch in diesem Jahr auf Amazon Prime Video an den Start gehen wird. Gleichzeitig entsteht eine 4. Staffel von „Star Trek: Discovery“ für Netflix.

Hinzu kommen weitere geplante Serien etwa die „Discovery“ Spin-offs Star Trek: Section 31 mit Michelle Yeoh als Philippa Georgiou sowie Star Trek: Strange New World mit Anson Mount, Ethan Peck und Rebecca Romijn als Captain Pike, Number One und Mr. Spock der USS Enterprise.

Die beiden neuen Serien sind wie schon „Discovery“ einige Jahre vor der Original- und Kultserie von Gene Roddenberry mit James T. Kirk als Captain der USS Enterprise angesiedelt. Wegen der Corona-Krise dürften sich die Produktionen auf frühestens 2023 verschieben.

Währenddessen wurde die Animationskomödie Star Trek: Lower Decks, die seit Anfang des Jahres auf Amazon Prime Video zu sehen ist, um eine zweite Staffel verlängert. Ein Start dürfte nicht vor Ende 2021/Anfang 2022 erfolgen.

