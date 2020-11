Noch immer versucht unsere Heldin Michael Burnham in der 3. Staffel von Star Trek: Discovery, dem Mysterium rund um den Brand auf den Grund zu gehen. Endlich stößt sie hierbei auf eine heiße Spur, mit der sie der Lösung des Rätsels ein Stück näher kommen könnte.

Diese Entdeckung nutzten die Verantwortlichen außerdem, um Anton Yelchin, der Pavel Chekov in den jüngsten „Star Trek“-Kinofilmen verkörperte, Tribut zu zollen und ein Denkmal zu errichten, denn ein Schiff, das in der Folge erwähnt wird, trägt den Namen des Schauspielers.

Star Trek setzt Darsteller Anton Yelchin ein ewiges Denkmal

In der neuen Episode erfahren wir etwas mehr über die Blackboxen, die Michael unbedingt finden wollte. Eine davon gehörte zur USS Yelchin, die im Jahre 3069 während des Brandes zerstört wurde – allerdings Millisekunden später als andere Raumschiffe während des Ereignisses. Ein Fakt, der unsere Hauptfigur schlussfolgern lässt, dass der schlimmste Tag in der Geschichte der Sternenflotte wohl kein natürliches Phänomen war.

Anton Yelchin als Pavel Chekov in Star Trek (© Paramount Pictures)

Der Name des Raumschiffs wurde dabei natürlich nicht ganz zufällig von den Verantwortlichen gewählt, sondern verweist klar auf Schauspieler Anton Yelchin, der in den letzten drei „Star Trek“-Kinofilmen den jungen Pavel Chekov verkörperte. Eine Rolle, die für den Darsteller viele Türen öffnen und ihn Parts in weiteren Produktionen einbringen sollte.

Am 19. Juni 2016 verstarb Anton Yelchin im Alter von 27 Jahren. Die Macher von „Star Trek: Discovery“ setzten ihm in ihrer jüngsten Episode somit ein Denkmal und das nach ihm benannte Raumschiff brachte Michael Burnham ein Stück weiter an die Lösung des Brand-Rätsels heran.

Die neuen Folgen von „Star Trek: Discovery“ laufen immer freitags exklusiv bei Netflix.