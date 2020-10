Der US-Sender CBS All Access und hierzulande Netflix schicken am 16. Oktober 2020 die 3. Staffel des Serienhits Star Trek: Discovery an den Start. Die neuen Folgen warten mit einem gewaltigen Zeitsprung in die Zukunft auf.

Zum Auftakt der neuen Folgen werfen wir einen Blick darauf, was uns in der 3. Staffel erwarten wird: Von neuen Story-Details über erste Bilder bis hin zum aktuellen Trailern rund um die Crew der Discovery auf ihrem Weg in eine neue Zeitrechnung.

Wie geht es in Staffel 3 weiter?

Gleich zu Beginn der 3. Staffel findet sich die Crew der Discovery durch ein Wurmloch plötzlich 950 Jahre in der Zukunft wieder. Im 32. Jahrhundert gibt es keine Föderation und Sternenflotte mehr. Commander Michael Burnham und ihre Crew haben den Zeitsprung mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Zunächst getrennt voneinander, lernt Burnham den rätselhaften Kurier Book kennen, der ihr mit Rat und Tat in der ihr fremden Welt hilft.

Doch die Welt hat sich radikal verändert: Burnham muss feststellen, dass die Föderation und Sternenflotte inzwischen völlig am Ende und nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Die Crew der Discovery möchte diese Entwicklung nun mit neuen Verbündeten rückgängig machen und erklärt deshalb ein fast tausend Jahre altes Raumschiff zum neuen Flaggschiff der Sternenflotte.

Serien-Macherin und Showrunnerin Michelle Paradise über die Herausforderung der 3. Staffel:

„Auf gewisse Weise ist das so, wie eine erste Staffel zu machen, weil wir quasi neu starten. Wir sind in einer neuen Zukunft, die nach dem ganzen etablierten Kanon spielt. Ich nenne es immer wieder ,frische Serie‘. Wir haben eine Landschaft vor uns, die wir so gestalten können, wie wir wollen. Nach dem Kanon zu spielen, bedeutet nicht, dass wir alles ignorieren, aber was uns das Reisen in die Zukunft machen lässt, ist, den Kanon auf eine neue Art und Weise zu betrachten. Beispielsweise Spezies, die sich miteinander verstanden haben oder nicht verstanden haben: Können wir das auf eine neue Art mischen?“

© CBS

Die Besetzung mit bekannten und neuen Charakteren

In den Hauptrollen der neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit Sonequa Martin-Green als Commander Michael Burnham, Doug Jones als Commander Saru, Anthony Rapp als Lt. Commander Paul Stamets, Mary Wiseman als Ensign Sylvia Tilly und Wilson Cruz als Dr. Hugh Culber.

Zu den Neuzugängen gehört David Ajala als Cleveland Booker. Der Crew schließen sich Jett Reno (Tig Notaro), Adira (Blu del Barrio) und Gray (Ian Alexander) an. Auch eine Rückkehr von Michelle Yeoh als Diktatorin Philippa Georgiou bestätigt werden.

Wann kommen die neuen Folgen der 3. Staffel auf Netflix?

Netflix zeigt die 13 neuen Folgen der 3. Staffel wöchentlich immer freitags als Deutschlandpremiere. Eine 4. Staffel soll bereits in Arbeit sein.

Neue Star Trek-Serie Strange New World bringt Publikumslieblinge Captain Pike und Mr. Spock zurück

Zudem ist ein Spin-off mit dem Titel Star Trek: Strange New Worlds angekündigt, in dem es ein Wiedersehen mit der USS Enterprise unter dem Kommando Captain Pike (Anson Mount) mit Spock (Ethan Peck) und Nummer eins (Rebecca Romijn) geben wird.