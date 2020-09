Im Rahmen des diesjährigen Star Trek Day, der erstmals komplett online mit vielen prominenten Gästen wie Picard-Darsteller Patrick Stewart stattfand, präsentierte der US-Sender CBS neue Details zur 3. Staffel des Serienhits Star Trek: Discovery, die am 15. Oktober auf CBS All Access und hierzulande am 16. Oktober auf Netflix an den Start geht.

Auf dem Online-Panel wurde ein neuer Trailer vorgestellt, der einen Blick auf die kommenden Folgen wirft. Die gezeigten Szenen bestätigen einen gewaltigen Zeitsprung in die Zukunft – und bringen neben Neuzugang David Ajala als Cleveland „Book“ Booker, auch eine altbekannte Figur zurück: Michelle Yeoh als Diktatorin Philippa Georgiou.

Neue Story-Details zu Staffel 3 in der Zukunft mit vielen Änderungen

In der anschließenden Diskussionsrunde verraten die beiden Produzenten und Showrunner Alex Kurtzman und Michelle Paradise neue Details zur 3. Staffel: Wie bereits angekündigt, beginnen die neuen Folgen genau da, wo das Finale der 2. Staffel endete.

Die Crew der Discovery findet sich plötzlich 950 Jahre in der Zukunft wieder. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Föderation und Sternenflotte mehr. Das möchte die Crew ändern und plant die Entwicklungen mit neuen Verbündeten rückgängig zu machen. Dabei wird das eigene, fast tausend Jahre alte Raumschiff, kurzerhand zum neuen Flaggschiff der Sternenflotte erklärt – was ein wenig an Gene Roddenberrys Andromeda erinnert.

US-Regierung erklärt, warum Logo der Space Force keine Star Trek-Kopie sei – erntet nur Spott

Beim Zeitsprung in die Zukunft wurde Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) von der Discovery und ihrer Crew getrennt und begibt sich auf die Suche nach ihrem Raumschiff und Kameraden. Unterstützt wird sie dabei von Neuzugang Cleveland „Book“ Booker (dargestellt von David Ajala), von dem sie mehr über die Veränderungen der Galaxis kennenlernt, ausgelöst durch einen als The Burn bekannt gewordenen Vorfalls.

Besetzung erhält Zuwachs

In den Hauptrollen gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Saru (Doug Jones), Tilly (Mary Wiseman), Stamets (Anthony Rapp), Hugh Culber (Wilson Cruz), Detmer (Emily Coutts) und Owosekun (Oyin Oladejo).

Als Neuzugänge schließen sich Jett Reno (Tig Notaro) sowie Adira (Blu del Barrio) und Gray (Ian Alexander) der Crew an.

Bei Adira handelt es sich um einen nicht-binärer Charakter, der als jung und hochintelligent beschrieben wird und über ein enormes Selbstbewusstsein verfügt. Adira findet auf der Discovery ein neues Zuhause und freundet sich mit Lt. Cmdr. Stamets und Dr. Culber an.

Gray gehört als Transgender-Figur der bekannten Spezies der Trill an. Gray ist empathisch, warmherzig und möchte eines Tages ein vereinigter Trill-Wirt sein. Jedoch nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung, wobei seine Anpassungsfähigkeit gefragt ist.