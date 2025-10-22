Neu auf Netflix im November 2025: Das große „Stranger Things“-Finale, „Death By Lightning“ & viele weitere Highlights

Im November geht’s bei Netflix heiß her – und das mitten im Herbst! Nach über drei Jahren Wartezeit startet endlich der Auftakt zur fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“. Doch damit nicht genug: Mit der neuen Serie „Death By Lightning“ der „Game Of Thrones“-Macher, Guillermo del Toros düsterer „Frankenstein“-Adaption und etlichen frischen Filmen, Dokus und Comedy-Specials erwartet uns einer der spannendsten Streaming-Monate des Jahres.

Das Ende von „Stranger Things“ naht

Fans mussten lange durchhalten, doch nun steht der erste Teil des großen Finales bevor. „Stranger Things 5: Teil 1“ (ab dem 27. November) führt Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freunde zurück in den Kampf gegen die Mächte des Upside Down. Die letzten Episoden erscheinen in mehreren Teilen und sollen die Geschichte rund um Hawkins endgültig abschließen.

Historisches Drama von den „Game Of Thrones“-Machern

Ein weiteres Schwergewicht erwartet uns mit „Death By Lightning“ (ab 6. November): Die Serie erzählt vom Attentat auf den 20. US-Präsidenten James A. Garfield (gespielt von Michael Shannon) und wurde von David Benioff und D.B. Weiss produziert, dem Duo hinter „Game Of Thrones“. Anspruchsvolles Drama, große Namen, historische Wucht.

Guillermo del Toros „Frankenstein“ & weitere Eigenproduktionen

Regiemeister Guillermo del Toro bringt mit „Frankenstein“ (ab 7. November) eine Neuinterpretation des Klassikers auf die Plattform. In der Hauptrolle: Shooting-Star Jacob Elordi („Euphoria“) als tragisch missverstandenes Monster. Dazu gesellen sich neue Staffeln beliebter Serien wie „Undercover im Seniorenheim“ (Staffel 2), „The Vince Staples Show“ (Staffel 2) oder „Selling The OC“ (Staffel 4).

Auch frische Miniserien und internationale Produktionen wie „Mrs Playmen“, „Last Samurai Standing“ oder „The Beast in Me“ feiern diesen Monat Premiere.

Alle Netflix-Neuheiten im November 2025

1. November

Georgias Gesetz

Ella und der schwarze Jaguar

Paddington 2

3. November

Dr. Seuss: Die Schnipfen

In Waves And War: Ehemalige Navy SEALS in Therapie

4. November

Squid Game: The Challenge – Staffel 2

Leanne Morgan: Unspeakable Things (Stand-up)

5. November

Heweliusz – Staffel 1

Einfach Alice – Staffel 1

6. November

Death By Lightning – Staffel 1

The Vince Staples Show – Staffel 2

Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse – Staffel 1

7. November

Frankenstein

Groom & Two Brides

Mango

Baramulla

As You Stood By – Staffel 1

10. November

September 5 – The Day Terror Went Live

Marines – Staffel 1

12. November

Being Eddie

Mrs Playmen – Staffel 1

A Merry Little Ex-Mas

Dynamite Kiss

Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel

Selling The OC – Staffel 4

13. November

Plane

Tee Yai: Born To Be Bad

The Beast In Me – Staffel 1

Last Samurai Standing – Staffel 1

Had I Not Seen The Sun – Staffel 1

Me Late Que Sí – Miniserie

Unicorn Academy – Staffel 4

Delhi Crime – Staffel 3

14. November

Ich – Einfach unverbesserlich 3

In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich

Der Kristallkuckuck – Staffel 1

Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius

15. November

Jake Paul vs. Tank Davis – Live-Event

IF: Imaginäre Freunde

17. November

Gabby’s Dollhouse – Staffel 12

Selena Y Los Dinos: Das Erbe einer Familie

Last Christmas

18. November

Gerry Dee: Funny You Should Say That

19. November

Champagne Problems

Der Sohn von tausend Männern

Der Fall Nathan Carman

Envious – Staffel 3

20. November

Undercover im Seniorenheim – Staffel 2

Jurassic World: Die Chaostheorie – Staffel 4

Las Locuras

21. November

Train Dreams

One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience

24. November

Missing: Dead or Alive? – Staffel 2

25. November

Ist das Kuchen? Feiertage – Staffel 2

26. November

Jingle Bell Heist – Der große Weihnachtsraub

Die Vorkosterinnen

27. November

Stranger Things – Staffel 5, Teil 1

28. November

Left-Handed Girl

The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?

Hinweis: Alle Termine stammen aus der offiziellen Netflix-Vorschau für November 2025. Änderungen oder kurzfristige Ergänzungen sind möglich. Wie immer gilt: Netflix überrascht gern mit spontanen Neuzugängen. Es lohnt sich also einen regelmäßigen Blick in die App zu werfen.