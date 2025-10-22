Neu auf Netflix im November 2025: Das große „Stranger Things“-Finale, „Death By Lightning“ & viele weitere Highlights

Im November geht’s bei Netflix heiß her – und das mitten im Herbst! Nach über drei Jahren Wartezeit startet endlich der Auftakt zur fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“. Doch damit nicht genug: Mit der neuen Serie „Death By Lightning“ der „Game Of Thrones“-Macher, Guillermo del Toros düsterer „Frankenstein“-Adaption und etlichen frischen Filmen, Dokus und Comedy-Specials erwartet uns einer der spannendsten Streaming-Monate des Jahres.
Das Ende von „Stranger Things“ naht
Fans mussten lange durchhalten, doch nun steht der erste Teil des großen Finales bevor. „Stranger Things 5: Teil 1“ (ab dem 27. November) führt Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freunde zurück in den Kampf gegen die Mächte des Upside Down. Die letzten Episoden erscheinen in mehreren Teilen und sollen die Geschichte rund um Hawkins endgültig abschließen.
Historisches Drama von den „Game Of Thrones“-Machern
Ein weiteres Schwergewicht erwartet uns mit „Death By Lightning“ (ab 6. November): Die Serie erzählt vom Attentat auf den 20. US-Präsidenten James A. Garfield (gespielt von Michael Shannon) und wurde von David Benioff und D.B. Weiss produziert, dem Duo hinter „Game Of Thrones“. Anspruchsvolles Drama, große Namen, historische Wucht.
Guillermo del Toros „Frankenstein“ & weitere Eigenproduktionen
Regiemeister Guillermo del Toro bringt mit „Frankenstein“ (ab 7. November) eine Neuinterpretation des Klassikers auf die Plattform. In der Hauptrolle: Shooting-Star Jacob Elordi („Euphoria“) als tragisch missverstandenes Monster. Dazu gesellen sich neue Staffeln beliebter Serien wie „Undercover im Seniorenheim“ (Staffel 2), „The Vince Staples Show“ (Staffel 2) oder „Selling The OC“ (Staffel 4).
Auch frische Miniserien und internationale Produktionen wie „Mrs Playmen“, „Last Samurai Standing“ oder „The Beast in Me“ feiern diesen Monat Premiere.
Alle Netflix-Neuheiten im November 2025
1. November
- Georgias Gesetz
- Ella und der schwarze Jaguar
- Paddington 2
3. November
- Dr. Seuss: Die Schnipfen
- In Waves And War: Ehemalige Navy SEALS in Therapie
4. November
- Squid Game: The Challenge – Staffel 2
- Leanne Morgan: Unspeakable Things (Stand-up)
5. November
- Heweliusz – Staffel 1
- Einfach Alice – Staffel 1
6. November
- Death By Lightning – Staffel 1
- The Vince Staples Show – Staffel 2
- Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse – Staffel 1
7. November
- Frankenstein
- Groom & Two Brides
- Mango
- Baramulla
- As You Stood By – Staffel 1
10. November
- September 5 – The Day Terror Went Live
- Marines – Staffel 1
12. November
- Being Eddie
- Mrs Playmen – Staffel 1
- A Merry Little Ex-Mas
- Dynamite Kiss
- Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel
- Selling The OC – Staffel 4
13. November
- Plane
- Tee Yai: Born To Be Bad
- The Beast In Me – Staffel 1
- Last Samurai Standing – Staffel 1
- Had I Not Seen The Sun – Staffel 1
- Me Late Que Sí – Miniserie
- Unicorn Academy – Staffel 4
- Delhi Crime – Staffel 3
14. November
- Ich – Einfach unverbesserlich 3
- In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich
- Der Kristallkuckuck – Staffel 1
- Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius
15. November
- Jake Paul vs. Tank Davis – Live-Event
- IF: Imaginäre Freunde
17. November
- Gabby’s Dollhouse – Staffel 12
- Selena Y Los Dinos: Das Erbe einer Familie
- Last Christmas
18. November
- Gerry Dee: Funny You Should Say That
19. November
- Champagne Problems
- Der Sohn von tausend Männern
- Der Fall Nathan Carman
- Envious – Staffel 3
20. November
- Undercover im Seniorenheim – Staffel 2
- Jurassic World: Die Chaostheorie – Staffel 4
- Las Locuras
21. November
- Train Dreams
- One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience
24. November
- Missing: Dead or Alive? – Staffel 2
25. November
- Ist das Kuchen? Feiertage – Staffel 2
26. November
- Jingle Bell Heist – Der große Weihnachtsraub
- Die Vorkosterinnen
27. November
- Stranger Things – Staffel 5, Teil 1
28. November
- Left-Handed Girl
- The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?
Hinweis: Alle Termine stammen aus der offiziellen Netflix-Vorschau für November 2025. Änderungen oder kurzfristige Ergänzungen sind möglich. Wie immer gilt: Netflix überrascht gern mit spontanen Neuzugängen. Es lohnt sich also einen regelmäßigen Blick in die App zu werfen.