One Piece (Netflix): Spielt Jamie Lee Curtis wirklich Dr. Kureha in Staffel 2?

Netflix hat One Piece: Staffel 2 auf dem hauseigenen Video-on-demand-Streamingdienst bestätigt. Die Vorfreude ist groß. Die Manga- und Anime-Community und auch die ganz neuen „One Piece“-Fans sind Feuer und Flamme.

Aber was hat es mit der Schauspielerin Jamie Lee Curtis auf sich, von der nun die Rede ist, dass sie Dr. Kureha in Staffel 2 spielen soll? Wird sie wirklich in die Haut von Dr. Kureha schlüpfen? Die ersten Anzeichen sind vielversprechend.

Jamie Lee Curtis als Dr. Kureha in One Piece

Jamie Lee Curtis hat selbst bestätigt, dass sie ein großer Fan von One Piece sei und hat im gleichen Atemzug erklärt, dass sie „gerne ein Teil von One Piece auf Netflix“ wäre.

Und nun könnte sie die Chance erhalten, da Netflix und Schöpfer Eiichiro Oda-san eine 2. Staffel angekündigt haben.

Und jetzt kommt es: Der Showrunner der Live-Action-Show hat sich bereits mit Jamie Lee Curtis in Verbindung gesetzt, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Beide Seiten wollen, dass diese Idee Wirklichkeit wird. Sie will mit Netflix sprechen und meint:

„Sobald der Streik gegen die Gier der AMTPT mit einem fairen Vertrag beigelegt ist, werde ich mich zusammen mit der wachsenden Begeisterung der Fans dafür einsetzen, Doktor Kureha zu werden.“

Das hat sie nun auf ihrem Instagram-Account kommuniziert. Jamie Lee Curtis weiß, dass die Fans sie an Bord haben wollen und sie meint es wirklich ernst! Wir sind gespannt und wenn es ein Update geht, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Dr. Kureha im Anime „One Piece“. © Eiichiro Oda/Shueisha

Wer ist Dr. Kureha in One Piece?

Die gute Dr. Kureha ist eine echte Legende in One Piece. Wir begegnen ihr im Manga und Anime im Drum Island Arc. Das ist der Arc, in dem Monkey D. Ruffy und die Strohhutpiraten das erste Mal auf Chopper treffen.

Kureha hat einen Großteil von Königreich Drum miterlebt. Darunter zählt zum Beispiel die Machtübernahme von König Wapol – dem Oberschurken, mit dem es die Strohhüte im Drum Island Arc zu tun bekommen.

Die junge Dame ist zarte 133 Jahre alt und Ärztin von Beruf. Sie ist eine der letzten Ärzte, die im Königreich verblieben, nachdem Wapol die meisten Ärzte ins Exil schickte.

Sie kennt Chopper sehr gut und seinen Lehrmeister Hiluluk noch viel besser. Dieser leidet nämlich an einer schweren Krankheit und die Schicksale der beiden Ärzte sind unweigerlich miteinander verwoben.

