Netflix bestätigt weltweit über 200 Millionen Kunden

Netflix hat den Geschäftsbericht für das 4. Quartal 2020 veröffentlicht und bestätigt wie schon im letzten Quartalsbericht, dass der Streamingdienst im letzten halben Jahr massiv an Neukunden dazu gewinnen konnte – nicht zuletzt auch wegen der Corona-Krise.

Zum Jahreswechsel kommt Netflix somit auf über 200 Millionen zahlende Kunden – genauer gesagt 203,7 Mio. – und übertrifft damit sogar die eigenen Erwartungen und die der Analysten. Allein in den letzten drei Monaten sind rund 8,5 Millionen Abonnenten hinzugekommen. Der Umsatz des gesamten Jahres 2020 beläuft sich auf 25 Milliarden US-Dollar.

Für den enormen Erfolg von Netflix sind nicht zuletzt auch Serien-Highlights wie die Hexer-Saga The Witcher mit Henry Cavill als Geralt von Riva oder die neue und vielgelobte Gaunerkomödie Lupin mit Omar Sy als Gentlemen-Dieb, deren zweite Staffel bereits bestätigt wurde.

Netflix: Mehr Filme und Serien für 2021

Im neuen Jahr möchte Netflix zudem sein Angebot massiv weiter ausbauen. Jüngst wurden neben den vielen Serienproduktionen als Netflix Originals auch eine Fülle an neuen Filmen angekündigt. So soll jeden Tag ein neuer eigenproduzierter Film erscheinen.

Die Liste umfasst allein für 2021 rund 70 neue Originals Produktionen mit vielen prominenten Schauspielern und Regisseuren. Dazu gehört auch der bereits angekündigte Zombiefilm „Army of the Dead“ von Regisseur Zack Snyder, der zuletzt die DC-Filme „Batman v. Superman“ und „Justice League“ in Szene setzte. Letzterer kommt demnächst als umfangreicher Snyder Cut neu heraus.

Netflix: Diese Filme & Serien verschwinden im Januar 2021 aus dem Angebot

Netflix: Preiserhöhung ab 2021

Gleichzeitig trübt jedoch die Freude der Kunden – vor allem auch in Deutschland – über die kürzlich angekündigte Preiserhöhung von Netflix. Die Erhöhung von rund ein Euro für den Standard-Tarif (HD-Qualität) auf 12,99 Euro im Monat sowie zwei Euro für den Premium-Zugang (Ultra HD-Qualität) mit neu 17,99 Euro hält sich jedoch im normal üblichen Rahmen. Am Basis-Tarif mit monatlich 7,99 Euro ändert sich jedoch nichts. Weitere Details dazu haben wir hier für euch zusammengefasst:

Netflix wird teurer: Das sind die neuen Preise

Dafür wächst das Netflix-Angebot an qualitativ hochwertigen Produktionen Jahr für Jahr weiter. Vor Kurzem etwa wurden Pläne für eine Skyrim-Serienverfilmung der RPG-Reihe von Bethesda bekannt.

Eine offizielle Stellungsnahme zu den Gerüchten von Seiten des Streaminganbieters gibt es zwar noch nicht, doch wegen der erfolgreichen „Witcher“-Serie und einer Erweiterung zu einem umfangreichen Franchise sind Pläne für eine The Elder Scrolls Fantasy-Serie durchaus nachvollziehbar. Man darf also gespannt sein, wie sie die besagten Pläne weiterentwickeln werden – sollte an dem Gerücht etwas dran sein.

Nach The Witcher: Netflix plant angeblich eine The Elder Scrolls Fantasy-Serie