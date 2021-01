Netflix wird teurer: Das sind die neuen Preise

Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, wird Netflix in Deutschland ab sofort die Preise einzelner Abo-Modelle erhöhen. Wir verraten euch, wie viel Kosten von nun an für euren Tarif anfallen und für wen die Änderungen mit dem heutigen Donnerstag unmittelbar in Kraft treten.

Netflix: Die neuen Preise in 2021

Nachdem die Abo-Kosten im Oktober 2020 bereits in den USA angehoben worden sind, folgt die inzwischen 4. Preiserhöhung nun auch hierzulande. Während der Basis-Tarif dabei bei Netflix gleichbleibt, fallen die Preise für das Standard-Abo und das Premium-Modell fortan teurer aus. Wie die neue Preisliste fortan aussieht, könnt ihr hier einsehen:

Basis Standard Premium Preis alt 7,99 Euro 11,99 Euro 15,99 Euro Preis neu 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro Anzahl der Geräte 1 2 4 HD-Zugriff X X Ultra-HD-Zugriff X

Damit wird das Standard-Abonnement, das euch den Zugriff auf zwei Geräten gleichzeitig sowie das Streamen in HD-Qualität ermöglicht, um einen Euro erhöht. Der Premium-Tarif für Ultra HD, HDR und Dolby-Atmos-Sound kostet euch dagegen künftig satte zwei Euro mehr.

Ab wann gelten die Preise? Die erhöhten Preise gelten mit dem heutigen Donnerstag, 14. Januar 2021. Wer sich neu für ein Netflix-Abo registriert, muss deshalb direkt den neuen Preis bezahlen. Bestandskunden werden die Erhöhung im Laufe der nächsten Monate spüren. Netflix wird die Nutzer hierfür mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der Änderung benachrichtigen.

Warum erhöht der Streamingdienst die Preise?

Die Bibliothek von Netflix wird mit dem Preisanstieg zwar nicht unmittelbar vergrößert, die gesteigerten Einnahmen werden jedoch in neue Serien- und Filmprojekte investiert, die das Angebot stetig erweitern werden. Damit können wir in den nächsten Monaten und Jahren wohl weitere Original-Produktionen des Streamingdienstes erwarten.

Vielleicht werden in diesem Zuge auch weitere Features auf den Plattform-Apps eingeführt. Übrigens: Der Basispreis soll dabei grundsätzlich nicht erhöht werden und soll auch in Zukunft nicht von weiteren Preisanpassungen betroffen sein.