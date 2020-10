Nach beinahe endlosen Monaten des Bangens, Hoffens und diverser Fan-Petitionen darf „Man of Steel“-Regisseur Zack Snyder ins von ihm geschaffene DC-Universum zurückkehren. In Form einer vierstündigen Mini-Serie erweckt er sein Herzensprojekt, seine „Justice League“-Version, in seinem Snyder Cut zum Leben.

Die neue Fassung, die laut Superman-Darsteller Henry Cavill viel besser werden soll, beinhaltet nicht nur bisher unveröffentlichte, sondern auch gänzlich neue Szenen. Für diese kehren einige Stars des Films für die hierfür nötigen Dreharbeiten zurück. Unter anderem auch Joe Manganiello, der DC-Bösewicht Deathstroke spielt.

Deathstroke nur in Post Credit-Scene von Snyders Justice League?

Dies vermeldete kürzlich das für gewöhnlich gut vernetzte Branchen-Magazin Collider in einer Exklusivmeldung. Der Seite sei von ihren Quellen zugetragen worden, dass der Darsteller für die derzeit laufenden Nachdrehs zurückkehren werde. Das Ziel sei es, einige neue Szenen zu drehen, die vermutlich zur Post Credit-Scene des „Snyder Cuts“ gehören.

In der Extraszene des „Justice League“-Kinofilms heuerte DC-Schurke Lex Luthor (Jesse Eisenberg) den Söldner Slade Wilson (Manganiello) an. Wie der Deathstroke-Mime vor einigen Monaten über seinen Instagram-Account verriet, sei das jedoch nicht die ursprünglich geplante Post Credit-Scene gewesen. Diese werde Snyder allerdings definitiv in seiner Vision des DC-Blockbusters verwirklichen.

Darüber hinaus sei Collider von ihrer Quelle ein Foto von Manganiello zugespielt worden, das ihn mit kurzen blonden Haaren zeigt. Dies entspricht seinem Aussehen im „Justice League“-Film. Die Seite merkt jedoch an, bisher wollten sich weder HBO Max, die den „Snyder Cut“ produzieren, noch ein Vertreter des Schauspielers zur Meldung äußern.

Manganiello hielt sich derweil in der Vergangenheit ebenfalls bedeckt, was ein Comeback als DC-Schurke Deathstroke betrifft. Gegenüber Collider gab er während eines Interviews an, sollte er am „Snyder Cut“ beteiligt sein: „Wäre es nicht meine Aufgabe, das zu verkünden. Das wäre Zacks Aufgabe.“

Zack Snyders „Justice League“-Mini-Serie erscheint nächstes Jahr exklusiv auf HBO Max. Ob die DC-Produktion hierzulande ebenfalls zu sehen sein wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.