Gotham Knights: Koop-Actionspiel kommt erst 2022

Der Release des Actionspiels Gotham Knights sollte eigentlich noch 2021 stattfinden, allerdings ohne genaues Datum. Doch jetzt heißt es, ihr dürft erst im kommenden Jahr in die Fußstapfen von Batman treten.

Gotham Knights verschiebt sich aufs nächste Jahr

Die Entwickler erklären über Twitter, dass sie noch etwas Zeit brauchen, um aus „Gotham Knights“ das Spiel zu machen, das den Spieler*innen die bestmögliche Erfahrung bieten kann. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Es heißt nur: 2022. Es könnte also sogar sein, dass wir bis Ende 2022 warten müssen.

Auch, wenn wir nun noch etwas länger auf die Abenteuer warten müssen, so bekommen wir in den nächsten Monaten mehr vom Actionspiel zu sehen. In diesem schlüpft ihr in die Rolle von Robin, Red Hood, Nightwing und Batgirl, welche nach dem Tod von Batman auf den Straßen Gothams aufräumen wollen. Denn, da der Dunkle Ritter das Zeitliche gesegnet hat, herrscht jetzt Chaos und das Verbrechen nimmt überhand.

Ihr könnt entweder alleine oder kooperativ zu viert zu spielen. Dabei übernimmt dann jeder die Rolle eines der genannten Superhelden. Jeder verfügt über bestimmte Fähigkeiten, die ihr im Team natürlich taktisch nutzen müsst, um die Bösen zu besiegen.

„Gotham Knights“ soll an die bekannte „Batman Arkham“-Reihe erinnern, dieser aber einen neuen und frischen Spin verpassen. Und das nicht nur durch das kooperative Gameplay. Auch die Story soll sich anders anfühlen und sich auf das Gameplay auswirken. Viel ist aktuell jedoch noch nicht über den Titel bekannt, was sich in den kommenden Monaten ändern soll.

Dann erfahren wir hoffentlich auch mehr darüber, wie sich „Gotham Knights“ vom sehr ähnlichen „Suicide Squad: Kill the Justice League“ unterscheidet. Denn auch in diesem DC-Actionspiel seid ihr zu viert unterwegs.