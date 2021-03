Das lange Warten hat ein Ende: In wenigen Tagen geht der von zahlreichen Fans gewünschte Snyder Cut als Zack Snyder’s Justice League in den USA auf dem Streamingdienst HBO Max an den Start. Jetzt steht auch endlich der deutsche Release-Termin fest: Sky zeigt den 4-Stunden-Film ab 18. März exklusiv und zeitgleich zur US-Premiere.

Zudem ist der Blockbuster über Sky Q und Sky Ticket in brillanter UHD Qualität auf Abruf verfügbar:

Düsterer Trailer bestätigte Jared Letos Joker-Rückkehr

Zuletzt wurde ein neuer, ziemlich düsterer Trailer veröffentlicht, der ein Wiedersehen mit Jared Leto als Joker aus „Suicide Squad“ bestätigt – im völlig neuen Look. Wie groß Jokers Part in „Zack Snyder’s Justice League“ ausfallen wird, ist noch streng geheim. Da er in der bislang gezeigten, offiziellen Kinoversion aus dem Jahr 2017 jedoch überhaupt keine Rolle spielt, dürfte sein Part eher klein sein – dafür aber recht wichtig für die Story.

Justice League: Snyder Cut zeigt Ben Affleck im neuen Batman-Look

Den gezeigten Szenen nach scheint sein Auftritt in den neu gedrehten Batmans Knightmare-Vision zu sein. Darin nimmt er direkten Kontakt mit Batman in Form eines Zwiegesprächs auf, bestätigte unlängst der Regisseur. Das Aufeinandertreffen von Batman und Joker ist laut Snyder vor allem deshalb so wichtig, da „der Joker direkt mit Batman über Batman spricht“. Der Schurke würde den düsteren Antihelden analysieren, „wer er ist und was er ist“.

Deathstroke und Supermans Black Suit

Darüber hinaus enthüllen die letzten Trailer neue Szenen mit dem Oberschurken Deathstroke sowie Superman (Henry Cavill) im Black Suit. Auch Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und Flash (Ezra Miller) dürfen im Snyder Cut natürlich nicht fehlen.

„Zack Snyder’s Justice League“ erscheint als 4-Stunden-Film, für den der Regisseur mit einem Budget von zusätzlich rund 70 Millionen US-Dollar – zu den bisher schon 300 Mio. US-Dollar Produktionskosten – viele neue Szenen gedreht hatte, dem Film einen neuen Soundtrack spendierte und somit inhaltlich und optisch eine komplette Neufassung des Films veröffentlicht.

Justice League soll durch den Snyder Cut laut Henry Cavill noch viel besser werden