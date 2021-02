Nach zahlreichen Fan-Protesten durfte Regisseur Zack Snyder inzwischen seinen DC-Film Justice League aus dem Jahr 2017 offiziell nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Mit aufwendigen Nachdrehs ist ein völlig neu geschnittener und viel düsterer „Justice League“-Film entstanden, der auf eine Laufzeit von satten 4 Stunden kommt – im Vergleich zu den damals von Joss Whedon fertiggestellten und teilweise heftig kritisierten Kinofilm.

Der sogenannte Snyder Cut ist als „Zack Snyder’s Justice League“ für den 18. März auf dem US-Streamingdienst HBO Max angekündigt. Deutsche Fans der DC Comics müssen sich weiterhin gedulden, denn wann und wo der Film auch hierzulande gezeigt wird, ist noch immer nicht bekannt.

Erst kürzlich hat der Regisseur ein Wiedersehen mit Jared Leto als Joker aus „Suicide Squad“ angekündigt und sogleich mit einem ersten Bild einen neuen Look für den brutalen und skrupellosen Clownprinz des Verbrechens bestätigt.

Nun folgt ein erster Blick auf den Snyder Cut mit dem von Ben Affleck dargestellten Batman, der ebenso einen neuen Look erhält.

Demnach wurden einige neuen Szenen mit Batman auch zu den Knightmare-Sequenzen gedreht. Hierzu musste Ben Affleck noch einmal in einige Batsuits auch aus dem Film Batman vs. Superman schlüpfen, bestätigte Zack Snyder:

„Ich denke, er hat vergessen, wie unangenehm es ist, aber das ist in Ordnung. Ein paar der Kostüme, weißt du, sind schon eine Weile in Archiven … Sie waren überall, in Museen und anderswo und wir mussten sie da rausreißen. Ich glaube eins der Batman-Hauben wurde von jemanden aufgesetzt und ist dabei irgendwie in zwei Hälften zerrissen.“