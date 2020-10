Justice League soll durch den Snyder Cut laut Henry Cavill noch viel besser werden

In den nächsten DC-Leinwand-Abenteuern dürfte allerhand passieren. Im kommenden „The Flash“-Film kehrt beispielsweise Batman-Darsteller Ben Affleck scheinbar zurück und auch Gerüchte um ein Comeback von Man of Steel-Star Henry Cavill halten sich nach wie vor hartnäckig.

Letzterer verriet kürzlich, er freue sich bereits sehr auf die im kommenden Jahr erscheinende neue Schnittfassung von Justice League. Diese erstellt der ursprüngliche Regisseur des DC-Films, Zack Snyder, wofür ihm angeblich ein Budget von 70 Millionen US-Dollar zur Verfügung steht.

Snyders Justice League wird „noch besser“ als die alte Fassung

Genauer war Cavill, wie etwa Gamespot berichtet, jüngst als Gast im Happy Sad Confused-Podcast dabei und sprach mit den Moderatoren unter anderem über den Snyder Cut von „Justice League“, dessen Veröffentlichung Fans über Jahre hinweg forderten. Der Superman-Darsteller sagte hierzu:

„[Zack] muss der Zug sein. Ich denke, es ist nur fair, dass dieser Zug den von ihm angestrebten Bahnhof erreicht. Ich denke, es ist wichtig, dass diese Vision verwirklicht wird. Ob Sie damit einverstanden sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es ist das Recht eines Geschichtenerzählers, es ist das Recht eines Filmemachers, diese Vision zu verwirklichen. Ich bin gespannt, sie zu sehen. Ich bin gespannt zu sehen, was diese Vision war und wie sie aussieht. Er hat jetzt den Vorteil der Nachbetrachtung. Es wird noch besser werden. Ich will einfach nur einen guten Film […] sehen.“ Henry Cavill im Happy Sad Confused-Podcast

„Justice League“ startete 2017 in den deutschen Kinos und fand damals sowohl bei Fans als auch Kritikern eher wenig Anklang. Darüber hinaus blieb der von Regisseur Joss Whedon vollendete DC-Blockbuster mit einem internationalen Einspielergebnis von etwa 655 Millionen US-Dollar (via The Numbers) hinter den Erwartungen des Studios Warner Bros. zurück.

Vor mehreren Monaten verkündete Zack Snyder, der während der Produktion abgesprungene eigentliche Regisseur des Films, seine ursprüngliche Version werde 2021 exklusiv bei HBO Max erscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin hat der „Snyder Cut“ jedoch noch nicht.