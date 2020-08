Ben Affleck in Batman vs Superman © Warner Bros.

Ben Affleck in Batman vs Superman © Warner Bros.

Laut dem Online-Magazin Vanity Fair wird Darsteller Ben Affleck seine Rolle als Batman für einen weiteren, letzten Film im DCEU wieder aufnehmen. Er wird sich dem DC Extended Universe-Star Ezra Miller, der Barry Allen spielt, und dem Batman Returns-Darsteller Michael Keaton anschließen, der zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder seine Rolle als Dunkler Ritter spielen wird.

Ben Affleck als Teil des Flashpoint-Events

„Er ist ein sehr wesentlicher Teil der emotionalen Wirkung des Films. Die Interaktion und Beziehung zwischen Barry und Afflecks Wayne wird eine emotionale Ebene hervorbringen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Es ist Barrys Film, es ist Barrys Geschichte, aber ihre Figuren sind verwandter, als wir denken. Sie haben beide ihre Mütter durch Mord verloren, und das ist eines der emotionalen Gefäße des Films. An dieser Stelle kommt der Affleck-Batman ins Spiel“, so Regisseur Andy Muschietti. Andy Muschietti, Vanity Fair

Vor allem fügte Muschietti hinzu, dass Keaton auch eine „substanzielle“ Rolle in dem Film spielt, was ihn dazu veranlasste, Affleck wieder ins Spiel zu bringen.

All das heizt nebenbei die Gerüchte weiter an, es könnte sich beim kommenden „The Flash“-Film um eine Adaption des bekannten DC-Events Flashpoint handeln.

Dabei handelt es sich um ein verhältnismäßig frisches Comic-Event aus dem Jahre 2011, das die Geschichte des DC-Universums komplett umschrieb und Flash erneut mit dem komplexen Thema der Multiversen in Verbindung brachte. Das Multiversum ist eben jenes komplexes Gerüst, das verschiedene Batmans aus verschiedenen Dimensionen (oder eben verschiedenen Filmen) zusammenbringen könnte.

© DC Comics

Die Flash-Produzentin Barbara Muschietti erzählte auch, wie sie sich an Affleck gewandt haben, um eine Rückkehr zu erreichen. Allgemein hätte Ben Affleck in diesen Gesprächen zu verstehen gegeben, dass er schwer für ihn gewesen sein die Rolle des dunklen Ritters auszufüllen. Dazu fügte sie aber hinzu:

„Ich glaube, es ging eher um eine schwierige Zeit in seinem Leben. Als wir an ihn herantraten, befand er sich jetzt in einer ganz anderen Zeit in seinem Leben. Er war sehr offen dafür, was für uns etwas überraschend war. Es war ein Fragezeichen.“ Barbara Muschietti, Vanity Fair

Ben Affleck – ein Batman in Hindernissen

Afflecks Bruce Wayne debütierte 2016 in „Batman vs Superman“, kehrte dann im folgenden Jahr für die gefloppte Justice League zurück. Obwohl er noch kein neues Material als Batman gedreht hat, wird er auch eine Hauptrolle in Zack Snyders Justice League spielen, bei der es sich um eine neu geschnittene Version des von Snyder betreuten Films handelt. Ursprünglich war vorgesehen, dass er in „The Batman“, einem Solofilm, die Rolle des Batman neu interpretiert – letztlich zog sich Affleck dann aber aus persönlichen Gründen aus dem Projekt zurück.

„The Batman“ ist laut Vanity Fair von der Rückkehr Ben Afflecks jedoch in keinster Weise betroffen und wird dementsprechend weiterhin mit Robert Pattinson in der Rolle des Bruce Wayne erscheinen.

Unter der Regie von Andy Muschietti und mit einem Drehbuch von Christina Hodson wird der Film „The Flash“ voraussichtlich am 3. Juni 2022 in den weltweiten Kinos debütieren.