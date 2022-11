Der Eklat um Henry Cavills Ausstieg aus dem Netflix-Serienhit The Witcher geht in die nächste Runde: Nachdem der Geralt-Darsteller vor wenigen Tagen überraschend seinen Ausstieg aus der Serie bekannt gab, überschlagen sich die Ereignisse.

Obwohl Cavill noch im Sommer 2023 in der 3. Staffel als Publikumsliebling Geralt von Riva zurückkehren wird, überschlagen sich die Reaktionen im Netz. Zahlreiche Witcher-Fans lehnen eine Neubesetzung ab, gleichzeitig werden die Serienmacher massiv angegangen und von einem regelrechten Shitstrom überrollt.

Inzwischen gibt es sogar eine Online-Petition der Witcher-Fans, die sich für Henry Cavills Besetzung als Geralt von Riva in der Hexer-Saga aussprechen – und stattdessen die Entlassung der Serienmacher einfordern. Bis jetzt haben schon mehr als 67.000 Fans unterschrieben, die Anzahl weiterer Befürworter wächst minütlich.

Witcher-Fans haben abgestimmt: Ohne Henry Cavill fehlt das Interesse

Derweil hat Zach Williamson von Culture Crave eine Online-Umfrage auf seinen Social-Media-Accounts gestartet und die folgende Frage den Witcher-Fans gestellt: Wer würde auch ohne Henry Cavill die Netflix-Serie weiterschauen?

Die Antwort fällt eindeutig aus: 81,9 Prozent spricht sich dagegen aus, nur 18,1 Prozent der Zuschauer*innen würden die beliebten Netflix-Serie auch mit einem neuen Geralt-Darsteller weiterschauen. Laut Culture Crave haben über 200.000 Menschen an der Online-Umfrage abgestimmt.

Damit ist es amtlich: Eine Witcher-Serie ohne Cavill ist für die meisten Fans unvorstellbar und ein Grund, der beliebten Netflix-Serie den Rücken zu kehren. Auch wenn vielleicht das Ergebnis der Umfrage nicht repräsentativ sein dürfte, spiegelt es dennoch die allgemeine Stimmung unter den Fans mehr als deutlich wieder.

Wir sind gespannt, wie sich die Serienmacher und/oder Netflix dazu äußern werden. Vielleicht nutzt ja der heftige Protest der Fans am Ende doch und kann Cavill zum Bleiben umstimmen.

Was haltet ihr von Henry Cavills Weggang von der Netflix-Serie „The Witcher“ und würdet ihr euch seinen Nachfolger Liam Hemsworth als neuen Geralt-Darsteller in der 4. Staffel anschauen? Teilt uns hier in den Kommentaren eure Meinung dazu!