The Witcher: Henry Cavill verrät mehr zur dritten Staffel!

Noch müssen wir uns auf die dritte Staffel von The Witcher gedulden. Netflix hat bekannt gegeben, dass die neue Staffel der Erfolgsserie rund um den Hexer Geralt erst im Sommer 2023 beim Streaming-Dienst starten wird. Hauptdarsteller Henry Cavill wirbt dennoch schon jetzt für die nächste Staffel.

Henry Cavill ist mit Leidenschaft dabei!

Nach dem großen Erfolg der „Witcher“-Bücher und der davon inspirierten Videospielreihe von CD Project Red, begann Netflix diese Welt zu adaptieren und zu einer Live-Action-Serie umzuwandeln. Als das Projekt des Streaming-Dienstes angekündigt wurde, bewarb sich Henry Cavill sofort auf die Rolle des Geralt, da er sowohl die Bücher als auch die Spiele sehr liebte.

Fans unterstützten seine Kampagne und es klappte: Cavill bekam die Rolle und setzt sich bis jetzt noch leidenschaftlich dafür ein. Das ist wohl einer der Gründe, warum die Serie zu einem großen Erfolg geworden und eine der größten Serien von Netflix ist.

Dritte Staffel von The Witcher wird actionreich

Die dritte Staffel ist zwar noch in Vorbereitung, aber Cavill macht dennoch schon jetzt Vorfreude auf das, was kommen wird. Während einer Live-Aufnahme für den „Happy Sad Confused“-Podcast verriet der Hauptdarsteller im Interview mit Josh Horowitz, was die Fans von der nächsten Staffel der Serie erwarten können.

Er merkte an, dass er noch nicht viel verraten könne, erwähnte aber, dass ein Stuntkoordinator, der an den „Mission: Impossible“-Filmen gearbeitet hat, an der dritten Staffel mitwirkt und die Fans eine Menge Action erwarten können:

„Oh, ich kann euch nichts sagen. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich wieder mit Wolfgang Stegemann gearbeitet habe, ihr kennt seine Arbeit aus Mission: Impossible und auch aus der Kampfszene in Blaviken, die in Episode 1 der ersten Staffel vorkommt. Wir haben eine ganze Staffel zusammen gedreht, und die Arbeit mit Wolfie ist fantastisch, er ist ein außergewöhnlicher Stuntkoordinator, ein sehr enger Freund, so talentiert. In der dritten Staffel gibt es eine Menge Action. Wir müssen unheimlich viel zusammen machen, manchmal mit Ach und Krach und mit einigen Wundern, aber wir haben es geschafft. Wir hoffen, dass ihr euch an unserer Arbeit erfreuen könnt, denn Wolfie ist tatsächlich der Beste.“

© Netflix

Wann bekommen wir mehr aus der Witcher-Welt?

Im Moment ist noch nicht bekannt, wann genau die dritte Staffel auf Netflix gestreamt werden kann. Bekannt ist nur, dass es im Sommer 2023 soweit sein wird. Bis dahin, erfreut uns der Streaming-Dienst dennoch mit weiteren Geschichten aus der magischen Hexerwelt.

Die Mini-Serie The Witcher: Blood Origin wird die Anfänge des „Witcher“-Universum erzählen und spielt vorrangig in der Elfenwelt. Die Prequel-Serie wird ab dem 25. Dezember 2022 beim Streaming-Dienst zu sehen sein.