The Witcher: Releasezeitraum für Staffel 3 enthüllt

Neben den aufregenden Neuigkeiten zum Prequel The Witcher: Blood Origin, gab es beim Netflix-Fan-Event am Samstag auch ein paar neue Informationen zur Mutterserie der Hexer-Saga.

The Witcher: Eine Erfolgsserie nimmt ihren Lauf

Seit der Erstausstrahlung am 20. Dezember 2019 ist The Witcher einer der größten Serienhits von Netflix, stellte zwischenzeitlich sogar neue Rekorde auf. Kein Wunder also, dass der Streaminganbieter das Franchise in alle möglichen Richtungen ausbaut.

Neben einigen Specials und der Prequel-Serie, die am 25. Dezember 2022 bei Netflix anlaufen wird, gibt es bereits den animierten Film Nightmare Of The Wolf. Zwei weitere Anime-Filme, sowie eine familienfreundliche Animationsserie sollen folgen. Auch wurde bekannt gegeben, dass Staffel 4 und 5 der Hauptserie bereits in Planung sind.

Wann geht es mit The Witcher weiter?

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Hexer-Saga abgeschlossen sind. Nun wurde auch der Releasezeitraum enthüllt.

Stand zunächst noch das kommende Frühjahr im Raum, ist jetzt offiziell, dass Staffel 3 von „The Witcher“ im Sommer 2023 bei Netflix an den Start gehen wird. Dazu wurde auch ein brandneues Poster enthüllt, auf dem ein zerbrochenes Hexer-Medaillon zu sehen ist. Ein Hinweis auf die Ereignisse von Staffel 3?

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Darum geht es in Staffel 3

Die Handlung der dritten Staffel wird nahtlos an den Cliffhanger von Staffel 2 anknüpfen und auf den Geschehnissen der Buchvorlage „Die Zeit der Verachtung“ basieren. Die ersten Details wurden bereits kurz nach Drehstart enthüllt. In der Plot-Zusammenfassung heißt es:

„Als Könige, Magier und Biester darum konkurrieren, Ciri gefangen zu nehmen, wird sie von Geralt in ein Versteck gebracht. Er ist wild entschlossen, seine neu vereinte Familie gegen alle zu verteidigen, die sie bedrohen. Mit Ciris magischem Training betraut, bringt Yennefer sie zur geschützten Festung Aretusa. Sie hofft, dort mehr über die verborgenen Kräfte der jungen Frau zu entdecken. Stattdessen merken sie schnell, dass sie in einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet ist. Sie müssen zurückschlagen und alles aufs Spiel setzen – oder riskieren, sich für immer zu verlieren.“