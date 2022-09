Netflix feiert sein 25. Jubiläum mit seinen Kunden weltweit. Der größte Streaminganbieter veranstaltet auch in diesem Jahr wieder – neben der erfolgreichen Geeked Week – das virtuelle Fan-Event TUDUM.

Der etwas seltsam anmutende Titel ist an die Tonfolge angelehnt, die man hört, wenn das rote N von Netflix zu Beginn einer Original Serie/Film zu hören ist.

TUDUM feierte im letzten Jahr erfolgreich Premiere und bietet auch diesmal wieder einen umfangreichen Ausblick auf die großen Produktionen in Form von Serien, Staffeln und Filme, die demnächst auf dem Streamingdienst zu erwarten sind: Von Updates zu neuen Produktionen, ersten Besetzungen bis hin zu Trailern und mehr. Einen entsprechenden Preview-Trailer könnt ihr hier sehen:

Wann findet TUDUM statt?

Das kostenlose virtuelle Fan-Event TUDUM findet am Samstag, den 24. September weltweit auf dem YouTube Netflix Channel sowie über Twitter und Twitch statt. 24 Stunden finden eine Fülle an Shows und Veranstaltungen rund um die Welt mit vielen prominenten Gästen statt. Weitere Informationen findet man unter tudum.com

Um 11:00 Uhr KST (4:00 Uhr MESZ) startet die TUDUM -Show in Südkorea

Um 11:00 Uhr IST (7:30 Uhr MESZ) geht es weiter nach Indien

Um 10:00 Uhr PT (19:00 Uhr MESZ) werden exklusive Neuigkeiten zu Serien, Filmen und Spielen aus den USA, Lateinamerika und Europa vorgestellt

Um 13:00 Uhr JST am 25. September (6:00 Uhr MESZ) rundet eine Live-Show aus Japan TUDUM 2022

Was bietet TUDUM den Netflix-Kunden?

Der Streamingdienst kündigt Neuheiten und exklusive Details zu über 100 Serien, Filmen, Specials und neu auch Games an. Zu den genannten Serien- und Filmhits gehören „The Witcher“ und das Spin-off „Blood Origin“, „Stranger Things“, „Cobra Kai“, „Squid Game“, „Vikings: Valhalla“ und vieles mehr.

Besonderes Highlight dürfte auch die deutsche Mystery-Serie „1899“ von den „Dark“-Machern sein, zu dem ein erster Trailer erwartet wird. Bei den Filmen steht die von Fans mit Spannung erwartete Krimi-Comedy „Knives Out 2“ (Start am 23. Dezember) mit Ex-Bond-Darsteller Daniel Craig an, zu dem kürzlich ein erster Trailer erschienen ist.

Wie kann man an TUDUM teilnehmen?

Netflix bietet eine Reihe von Möglichkeiten, das kostenlose Fan-Event live online sehen zu können. Neben Twitter und Twitch gibt es ein Live-Stream per YouTube, bei dem ihr eure Lieblingsstars und Macher der Serien und Filme live auf der Showbühne erleben dürft, wenn sie über ihre neusten Projekte sprechen.

