Netflix kündigt nach dem Erfolg der Geeked Week ein weiteres Fan-Event in diesem Jahr an: TUDUM. Der etwas seltsam anmutende Titel ist an die Tonfolge angelehnt, die man hört, wenn das rote N von Netflix zu Beginn einer Original Serie/Film zu hören ist.

TUDUM bietet einen umfangreichen Ausblick auf die großen Produktionen in Form von Serien, Staffeln und Filme, die demnächst auf dem Streamingdienst zu erwarten sind: Von Updates zu neuen Produktionen, ersten Besetzungen bis hin zu Trailern und mehr.

Wann findet TUDUM statt? Das kostenlose virtuelle Fan-Event TUDUM findet am Samstag, den 25. September ab 18:00 Uhr (MEZ) weltweit auf dem YouTube Netflix Channel sowie über Twitter und Twitch statt. Zudem wird es ab 14:00 Uhr spezielle Pre-Shows mit koreanischen und indischen Titeln sowie spannenden Anime-Inhalten geben. Weitere Informationen findet man unter der neuen Webseite tudum.com

Was bietet TUDUM den Netflix-Kunden? Der Streamingdienst kündigt Neuheiten und exklusive Details zu über 70 Serien, Filmen und Specials einschließlich „The Witcher“, „Stranger Things“, „Cobra Kai“, „Cowboy Bebop“, „Vikings: Valhalla“ und vieles mehr.

Ein erster Trailer mit zahlreichen Stars aus diversen Netflix-Produktionen macht neugierig auf das neue Fan-Event TUDUM:

Netflix TUDUM mit über 40 Filme und Serien

Inzwischen wurde die Liste der zu erwarteten Serien/Filme veröffentlicht. Besonderes Highlight dürfte die 2. Staffel The Witcher sein, die noch in diesem Jahr an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen soll. Neben einem kürzlich veröffentlichten Anime-Film dürfen wir auch ein Update zum Spin-off The Witcher: Blood Origin erwarten.

Das virtuelle Fan-Event begrüßt zudem eine Fülle an prominenten Gästen, wie Geralt-Darsteller Henry Cavill oder die jungen Stars aus „Stranger Things“, sowie Serienmacher und einige mehr.

Liste aller Serien/Filme bei Netflix neuem Fan-Event TUDUM:

Aggretsuko

A Whisker Away

A Través De Mi Ventana

Arcane

Army of Thieves

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Samurai Soul

Bruised

The Chestnut Man

Cobra Kai

Colin in Black and White

Cowboy Bebop

The Crown

Dark Desire

De Volta Aos 15

Don’t Look Up

Emily in Paris

Enola Holmes

Extraction

Finding Anamika

Floor is Lava

The Harder They Fall

Hellbound

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Inside Job

La Casa De Papel

The Old Guard

Ozark

Maldivas

My Name

New World

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie

Rebelde

Ritmo Salvaje

Red Notice

The Sandman

Sex Education

The Silent Sea

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks

Ultraman

The Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous and African