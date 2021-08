Über zwei Jahre ist es nun schon her, dass die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie Stranger Things über den Bildschirm flimmerte. Natürlich hat auch die anhaltende Corona-Pandemie Schuld daran, dass die Produktion der 4. Staffel von „Stranger Things“ nun schleppend vorangeht. Das ist allerdings nicht der einzige Grund für die Verzögerung, wie Produzent Shawn Levy verrät.

Stranger Things Staffel 4: Start erst im Jahr 2022

Wie der erst kürzlich veröffentlichte Teaser zur vierten Staffel der Hit-Serie „Stranger Things“ verrät, kommen Fans erst im Jahr 2022 in den Genuss der neuen Folgen. Das liegt allerdings nicht nur an der COVID-19-Pandemie, wie Produzent und Regisseur Shawn Levy jetzt in einem Interview mit Collider verraten hat.

Das Budget der Serie wurde innerhalb der ersten drei Staffeln kontinuierlich gesteigert, doch Staffel 4 soll laut Lewy alle bisherigen Seasons problemlos in den Schatten stellen:

„So sehr es unsere Zuschauer schmerzt, dass es so lange dauert – glaubt mir, es tut Matt [Duffer], Ross [Duffer] und mir noch mehr weh. Es ist die schlimmste, perfekte Kombination aus COVID-Shutdown und langsamerem Drehtempo durch notwendige COVID-Schutzverordnungen und Hygieneregeln. Zufälligerweise haben wir Staffel 4 als bei Weitem – und ich meine wirklich bei Weitem – ambitionierteste Season angepeilt.“ Shawn Levy

„Stranger Things“ Staffel 4 soll vor allem aus audiovisueller Sicht noch einmal deutlich zulegen, was sich auch anhand der Kulissen zeigt. Bisher wurde die Serie vor allem in Georgia produziert, das als Heimat für das fiktive Hawkins dient. Mit der neuen Staffel ging es allerdings auch nach Litauen, in dem die Szenen rund um Serienliebling Jim Hopper (David Harbour) gedreht wurden.

„Wir haben Action in Hawkins, aber wir haben auch in Russland ein wenig Action und wir haben eine komplette Storyline an einem anderen Ort, die bald ans Licht kommen wird.“ Shawn Levy

Gleichzeitig seien die Kapazitäten des Kreativ-Teams hinter „Stranger Things“ jedoch auch überschaubar, wie Lewy weiter ausführt. Das kleine Produktionsteam und die strengen Auflagen für jede Episode seien ebenfalls verantwortlich für die Verzögerung der kommenden Staffel.

Stranger Things: Staffel 4 soll zahlreiche Geheimnisse von Sheriff Hopper lüften

Details zur Handlung von Stranger Things Staffel 4

Bereits im Juni 2021 stellten die Verantwortlichen gleich vier Neuzugänge im Cast von „Stranger Things“ vor, die in der Kleinstadt Hawkins eine wichtige Rolle spielen dürften. Das Ende der dritten Staffel ließ uns mit einigen Fragezeichen in den Köpfen zurück.

Bestätigt ist indes bereits, dass Staffel 4 eine Auflösung zum Schicksal von Sheriff Hopper liefern wird. Zudem wurde im Finale der 3. Staffel das Tor in neue Welten geöffnet, was gleichzeitig ganz neue Handlungsorte ermöglicht – die Geschehnisse in Hawkings stehen nicht mehr allein im Zentrum der Handlung, wie die Duffer Brüder bereits verraten haben.

Ob die Familie Byers Hawkins dauerhaft verlassen wird oder im Rahmen der 4. Staffel zurückkehrt, wird ebenfalls spannend zu sehen sein. Die Auflösung der offenen Fragen lässt allerdings noch ein wenig auf sich warten. „Stranger Things“ Staffel 4 startet erst im Jahr 2022, einen konkreten Termin gibt es bislang noch nicht. Immerhin sollen die Dreharbeiten mittlerweile so gut wie abgeschlossen sein.

Netflix-Serie Stranger Things präsentiert kryptischen neuen Trailer zu Staffel 4