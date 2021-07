Stranger Things: Staffel 4 soll zahlreiche Geheimnisse von Sheriff Hopper lüften

Für die beliebte Mystery-Serie Stranger Things geht es aktuell schon in die vierte Runde. Auch wenn sich Fans bis zu einem Wiedersehen mit Elfie, Max, Hopper und Co. noch gedulden müssen, bekommen wir hier und da ein paar Infokrümel spendiert, die uns die Wartezeit verkürzen.

David Harbour, der Schauspieler hinter unserem allseits beliebten Ersatzvater Sheriff Hopper, hat jetzt in einem Interview mit Entertainment Tonight nicht nur einige Brotkrümel fallen gelassen, sondern gleich ein ganzes Brötchen. Wir verraten euch, was Fans für die vierte Staffel von „Stranger Things“ erwarten dürfen.

Hopper-Fans sollen in Stranger Things 4 auf ihre Kosten kommen

Fans von Sheriff Hopper dürfen sich dabei wohl besonders freuen. Wie Harbour im Interview verriet, wird die neue Staffel nämlich einige Geheimnisse rund um den grummeligen Officer ans Licht bringen:

„Wir werden Hopper vor allem in seinen verwundbarsten Momenten erleben und wir werden einige Geheimnisse seiner Hintergrundgeschichte enthüllen, auf die wir bislang nur durch die Boxen auf seinem Dachboden hingedeutet haben. Wir werden viele dieser verschiedenen Fäden sehen, und auch in gewisser Weise eine Wiedergeburt von ihm erleben“, sagte Harbour der Entertainment Tonight.

Harbour deutet außerdem noch ein weiteres Geheimnis an, das bereits seit der ersten Staffel existiert:

„Es gibt da eine Sache, die eine wirklich große Rolle diese Staffel spielen wird und über die ich schon seit dem ersten Bild der ersten Staffel Bescheid weiß. Ich und die Duffer-Brüder saßen zusammen und spekulierten im selben Moment als wir begannen zu drehen, oh, wäre das nicht cool?“

Harbour verriet, dass man dieses Geheimnis nicht früher enthüllt hat, liegt daran, dass das Team selbst noch nicht wusste, ob es überhaupt eine zweite Staffel von „Stranger Things“ geben wird. Nun, fünf Jahre später, können sie es endlich mit den Zuschauer*innen teilen.

Nach den Geschehnissen der dritten Staffel von „Stranger Things“ steckt Hopper aktuell in Russland fest. Gerade weil er als Adoptivvater für Elfie stets das Beste im Sinn hatte, opferte er sich selbstlos und wurde dann von den Russen festgenommen. Auch eine andere Rolle von Harbour verbrachte übrigens unlängst Zeit in Russland. In Black Widow ist er nämlich als Red Guardian zu sehen.