Die erfolgreiche Netflix-Serie Stranger Things hat inzwischen die Produktion der 4. Staffel wieder aufnehmen können, nachdem die Produzenten der Mystery-Serie aufgrund von Corona die Dreharbeiten für einige Monate unterbrechen mussten. Um die vielen Fans bei Laune zu halten, gewährt der Streaminganbieter im Rahmen der Netflix Geeked Week ein kurzes Update zu den neuen Folgen.

So präsentieren die Duffer-Brüder als Schöpfer der Serie in einem kurzen Video überraschend gleich 4 Neuzugänge der Serie. Die jungen Helden Mike, Dustin, Lucas, Will und El erhalten somit Zuwachs zur eingeschworenen Clique, die sich in der Kleinstadt Hawkins weiterhin dem Grauen aus Upside Down stellen müssen.

Zuletzt wurde bereits von Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo ein geheimnisvoller Club in Hawkins angekündigt: The Hellfire Club. Vielleicht gehört ja der eine oder andere jugendliche Zuwachs dazu?

Stranger Things 4: Das sind die 4 Neuzugänge

Zu den Neuankömmlingen in Hawkins gehören die folgenden Charakteren:

Vickie, dargestellt von „Anne with an E“-Star Amybeth McNulty, stößt zur Clique dazu. Die Teenagerin wird als cooler Nerd beschrieben, die nicht auf den Mund gefallen ist und sogleich das Herz eines der Hauptfiguren im Sturm erobern wird. Wer sich in Vickie verlieben wird, ist noch geheim.

Patrick, gespielt von Myles Truitt („Black Lightning“), kommt als beliebter Basketball-Star an die Hawkins Highschool. Jedoch gerät sein bisheriges Leben im Verlauf der Staffel zunehmend außer Kontrolle – was sicherlich an den mysteriösen Geschehnissen liegt.

Ms. Kelly (Regina Ting Chen) nimmt als neue Vertrauenslehrerin ihre Stellung an der Hawkins Highschool auf. Sie wird recht bald zur beliebten Lehrerin und setzt sich vehement für ihre Schülerinnen und Schüler ein.

Chrissy (Grace Van Dien) ist Cheerleaderin und das beliebteste Mädchen an der Schule. Doch schon bald wird deutlich, dass hinter der makellosen Fassade ein dunkles Geheimnis steckt. Mehr wird auch hier noch nicht verraten.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit den jungen Helden Millie Bobby Brown als El, Finn Wolfhard als Mike, Gaten Matarazzo als Dustin, Caleb McLaughlin als Lucas, Noah Schnapp als Will, Sadie Sink als Max, Natalia Dyer als Nancy, Charlie Heaton als Jonathan, Joe Keery als Steve sowie Winona Ryder als Joyce Byers und David Harbour als Sheriff Hopper geben.

Stranger Things 4: Neues Set-Foto zeigt Rückkehr von Fan-Lieblingen

Erste Story-Details mit Sheriff Hopper

Viel wird über die Handlung zu Staffel 4 noch nicht verraten. Eins steht jedoch fest: Wir werden eine Auflösung zum Schicksal von Sheriff Hopper erfahren, der am Ende durch ein Tor in Upside Down anscheinend nach Russland verschleppt wurde und sich dort in Gefangenschaft befindet.

Zudem wurde im Finale der 3. Staffel das Tor in neue Welten geöffnet. Damit wird die Story größer und Hawkins steht nicht mehr länger allein im Zentrum der Serie, versprachen bereits die Duffer Brüder. Es gibt erste Hinweise, dass auch andere Länder wie Südamerika einen Part spielen werden. Hinzu kommt, dass einige der jugendlichen Helden Hawkins verlassen haben und in eine neue Gegend gezogen sind. Ob sie in den neuen Folgen zurückkehren werden, bleibt spannend.

Stranger Things 4 erst 2022 auf Netflix?

„Stranger Things 4“ befindet sich derzeit noch in Produktion. Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Ob die neuen Folgen in diesem Jahr erscheinen werden, ist fraglich. Viel eher dürfte Netflix die 4. Staffel erst 2022 zeigen.

Damit dürften die neuen Folgen fast drei Jahre nach der Premiere der 3. Staffel (2019) an den Start gehen. Doch keine Sorge, nach der 4. Staffel ist noch nicht Schluss. Die Serien-Macher bestätigten bereits, dass mindestens noch eine 5. Staffel kommen soll.

