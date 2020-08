Die beliebte Mystery-Serie Stranger Things zählt zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen von Netflix. Die letzte Staffel haben nach eigenen Angaben allein über 40 Millionen Zuschauern auf dem Streamingdienst angeschaut. Inzwischen laufen bereits die Dreharbeiten zur 4. Staffel der Serie, die mit einem ersten Teaser-Trailer eine Rückkehr der jugendlichen Helden aus Hawkins verspricht.

Stranger Things: Neuer Teaser zur 4. Staffel kündigt Rückkehr eines alten Freundes an

Stranger Things: Wird es eine 5. Staffel geben?

Wenn es nach den Serien-Machern, den Duffer Brüdern geht, ein eindeutiges Ja! In einem Interview mit dem US-Magazin The Hollywood Reporter versprechen sie den Fans, dass die Geschichte um Eleven und ihren Freunden auch nach der 4. Staffel noch nicht zu Ende ist.

Dennoch bestätigen die Brüder, dass sie durchaus wissen, wie das Ende der Serie aussehen wird und auch wann es ist:

„Wir wissen, was das Ende ist, und wir wissen, wann das Ende sein wird. [Die Pandemie] hat uns Zeit gegeben, nach vorne zu schauen und herauszufinden, was das Beste für die Serie ist. Als wir begonnen haben, die Zeit sinnvoll zu nutzen, bekamen wir eine bessere Vorstellung davon, wie lange wir brauchen, um diese Geschichte zu erzählen.“

Verraten möchten sie das Ende der Geschichte und die Entwicklung dahin aus verständlichen Gründen noch nicht. Schon im Vorfeld hat sich Produzent Shawn Levy sowie der Streamingdienst im Angesicht des großen Erfolgs für eine Fortsetzung der Serie ausgesprochen.

Stranger Things: Netflix veröffentlicht 12-Stunden-Video von Alexei und seinem Kirsch-Slurpee

So geht es in Staffel 4 weiter

Am Ende der 3. Staffel wurden die Zuschauer mit einem mächtigen Cliffhanger zurückgelassen: Sheriff Hopper verschwindet und ein Tor zu einer neuen Welt öffnet sich. Schon die ersten gezeigten Szenen zur 4. Staffel im Teaser-Trailer machen deutlich, dass der fiktive Ort Hawkins nicht mehr länger im Zentrum der Serie stehen wird.

Demnach wurde Sheriff Hopper durch ein Tor in Upside Town anscheinend nach Russland verschleppt und befindet sich dort in Gefangenschaft. Gleichzeitig sind am Ende der letzten Staffel einige Kinder aus Hawkins weggezogen. Im ersten kurzen Teaser-Trailer ist auch „Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha als Neuzugang zu sehen:

Die 4. Staffel von „Stranger Things“ musste im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie die Produktion unterbrechen. Noch hat Netflix keinen konkreten Release-Termin für die neuen Folgen bekannt gegeben, auch ein neuer Trailer lässt noch auf sich warten. Daher dürfte ein Start nicht vor Anfang 2021 auf Netflix erfolgen. Wir werden euch auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten.