Stranger Things-Finale: Alle Details zu den letzten Folgen Ende 2025

Stranger Things hat seit seiner Einführung auf Netflix einen bleibenden Eindruck in der Popkultur hinterlassen. Die Serie, die von den Duffer Brothers kreiert wurde, wird Ende des Jahres zu Ende gehen. Sie hat es geschafft, eine Vielzahl von Generationen anzusprechen, indem sie sowohl Nostalgie der 80er Jahre für ältere Fans als auch spannende Geschichten für jüngere Zuschauer bietet.

In der Serie sind Machtverhältnisse zwischen den Hauptfiguren entscheidend, sowohl für Helden als auch für Schurken. Doch nicht nur die psychokinetischen Fähigkeiten der Charaktere tragen dazu bei. Hier sind die sieben mächtigsten Charaktere von Stranger Things, die uns auf unserer Reise nach Hawkins und ins Upside Down begleiten.

Jim Hopper

Warum spielt Jim Hopper eine zentrale Rolle in Stranger Things? Jim Hopper, gespielt von David Harbour, ist Hawkins’ rauer, aber mitfühlender Polizeichef. Seine Macht resultiert aus persönlichem Verlust und weltlicher Erfahrung. Der Tod seiner Tochter Sara durch Krebs macht ihn zum schützenden Bären für Hawkins jüngere Charaktere sowie für seine Liebe Joyce Byers. Seine Kampferfahrung als Vietnam-Veteran und seine Polizeiausbildung tragen wesentlich dazu bei, dass er einer der stärksten Charaktere der Serie ist.

Joyce Byers

Was macht Joyce Byers zu einer starken Figur? Joyce Byers, gespielt von Winona Ryder, ist die Mutter von Will Byers und eine matriarchale Figur in der Serie. Ihre Entschlossenheit, alles zu tun, um ihren Sohn zu retten, treibt die Handlung an. Ihre Bereitschaft, niemals aufzugeben, macht sie gefährlich für diejenigen, die ihrem Sohn und seinen Freunden schaden wollen.

Der Demogorgon

Was macht den Demogorgon so furchteinflößend? Der Demogorgon ist ein ikonisches Monster der Serie und das ultimative Raubtier des Upside Down. Mit enormer Geschwindigkeit und körperlicher Stärke terrorisiert er die Helden der Serie, indem er Will Byers in der ersten Staffel entführt und in verschiedenen Formen, wie den Demohunden, erscheint.

Acht (Kali)

Welche Kräfte hat Kali? Kali, bekannt als Acht, wuchs im Hawkins-Labor auf, ebenso wie eine der Hauptfiguren, Elf. Ihre Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen, macht sie zu einer mächtigen Gegnerin. Obwohl sie nur in der zweiten Staffel auftritt, hoffen viele Fans, dass sie in der letzten Staffel zurückkehrt.

Der Gedankenschinder

Warum ist der Gedankenschinder so mächtig? Der Gedankenschinder ist ein uraltes Wesen des Upside Down, das Menschen und Kreaturen über Dimensionen hinweg kontrollieren kann. Er scheint der kollektive Verstand des Upside Down zu sein und könnte in der letzten Staffel ein großes Comeback erleben.

Vecna/Henry Creel/Eins

Wie wurde Henry Creel zu Vecna? Henry Creel, später bekannt als Eins, nutzt seine telepathischen Kräfte, um seine Familie zu töten. Als er ins Upside Down verbannt wird, verwandelt er sich in Vecna und kontrolliert das Upside Down durch Kreaturen wie den Gedankenschinder. Als Hauptantagonist der vierten Staffel steht er vor einem epischen Showdown.

Elf (Jane Hopper)

Warum ist Elf die mächtigste Figur in Stranger Things? Elf, auch bekannt als Jane Hopper, ist die Retterin der Serie. Ihre psychokinetischen Fähigkeiten sind vielfältig und wachsen mit jeder Staffel. Sie kann Objekte bewegen, das Upside Down betreten und interdimensionale Risse schließen. Elf hat sowohl den Demogorgon als auch den Gedankenschinder besiegt.

Die ersten vier Episoden der letzten Staffel von Stranger Things werden am 25. November 2025 auf Netflix veröffentlicht. Die nächsten drei Episoden folgen am 25. Dezember 2025, während das Serienfinale am 31. Dezember 2025 ausgestrahlt wird.

Wer sind deiner Meinung nach die mächtigsten Charaktere in Stranger Things? Lass es uns in den Kommentaren wissen.