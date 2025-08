Spannung in Stranger Things 5 – Wer verschwindet in Episode 2?

Die fünfte Staffel von Stranger Things steht kurz vor der Veröffentlichung und die Fans fiebern den neuen Episoden entgegen. Eine lange Zeit kursierende Theorie über den Titel der zweiten Episode scheint nun ins Wanken zu geraten. Ross Duffer, einer der Schöpfer der Serie, hat mit einem Instagram-Post Zweifel an der Theorie gesät, dass die Episode „The Vanishing of Holly Wheeler“ heißen könnte.

In dem Post beschreibt Duffer die erste Episode der Staffel als die ereignisreichste seit der ersten Staffel. Der Titel der zweiten Episode, „The Vanishing of…“, bleibt jedoch unvollständig und lässt Raum für Spekulationen. Duffer deutet an, dass die Eröffnungsszene die verrückteste der Serie sei und wirft damit die Frage auf, wer tatsächlich verschwindet.

Spannung um die Wheeler-Familie

Wer könnte in der zweiten Episode verschwinden? Ein Trailer zur fünften Staffel zeigt eine Szene, in der Holly Wheeler und ihre Mutter Karen in ihrer Badewanne Zuflucht suchen. Dies könnte darauf hindeuten, dass tatsächlich Holly verschwindet. Doch auch andere Mitglieder der Wheeler-Familie könnten in Gefahr sein, darunter Karen, Vater Ted, die älteste Tochter Nancy und natürlich Mike, dessen Verschwinden eine direkte Parallele zur ersten Staffel ziehen würde.

Ein solch düsterer Twist, der die Ereignisse der ersten Staffel direkt kopiert, wäre für die Serie zwar ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich der Titel „The Vanishing of Will Byers“ wiederholt und den Fokus erneut auf Noah Schnapps Figur legt, die seit der ersten Staffel durch viele Herausforderungen gegangen ist.

Rückkehr zu den Ursprüngen

Wird die Serie in die Vergangenheit zurückkehren? Eine weitere interessante Wendung könnte darin bestehen, dass die Serie die Ereignisse von Wills Verschwinden aus seiner eigenen Perspektive erzählt. In der ersten Staffel haben wir nur wenige Einblicke in seine Zeit in der Schattenwelt gesehen. Es wäre spannend zu erfahren, welche Verbindung er möglicherweise noch zu den Bewohnern der Schattenwelt hat, einschließlich Vecna.

Unabhängig davon, welcher Charakter im Mittelpunkt dieser Episode steht, könnte die fünfte Staffel uns zwingen, die tragischen Ereignisse der ursprünglichen Handlung erneut zu erleben. Die neue Staffel von Stranger Things wird in zwei Teilen veröffentlicht: Vier Episoden erscheinen am 26. November 2025 und drei weitere am 25. Dezember 2025. Das Serienfinale wird schließlich am 31. Dezember 2025 auf Netflix verfügbar sein.

Deine Meinung ist gefragt!

Wer glaubst du, wird in Stranger Things Staffel 5 verschwinden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!