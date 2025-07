Stranger Things Finale – Neue Cookies und AR-Spiel ab 11. August 2025 erhältlich

Die letzte Staffel von Stranger Things steht endlich vor der Tür und startet am 26. November 2025 auf Netflix. In Zusammenarbeit mit Chips Ahoy wird eine limitierte Edition von Cookies auf den Markt gebracht, die von der düsteren Parallelwelt, dem Upside Down, inspiriert ist. Diese besonderen Kekse haben einen schokoladigen Teig, Fudge-Stückchen und eine rote Erdbeerfüllung. Dies ist das erste Mal, dass Chips Ahoy eine fruchtige Füllung verwendet, die die Risse symbolisieren soll, die den Eingang zum Upside Down darstellen. Besonders spannend: Die Verpackung leuchtet im Dunkeln.

Ab dem 11. August 2025 sind die limitierten Kekse in den Läden für 5,79 Euro pro Packung erhältlich. Doch die ersten 1500 Interessenten können sie schon jetzt über die Snack Works Website vorbestellen. Außerdem gibt es ein Augmented-Reality-Spiel auf chipsahoyscan.com, bei dem du Preise wie Stranger Things-Merchandise und eine von Eddie Munson inspirierte Gitarre gewinnen kannst.

Retro-Design und Preise

Was macht das Retro-Design der Verpackung besonders? Neben den speziellen Upside Down-Keksen veröffentlicht Chips Ahoy auch Retro-Verpackungen im Stil der 1980er Jahre für ihre Originalkekse. Diese Hommage an das Jahrzehnt, in dem Stranger Things spielt, weckt nostalgische Gefühle sowohl bei langjährigen Fans der Serie als auch bei Neulingen.

Das Augmented-Reality-Spiel bietet nicht nur die Möglichkeit, Preise zu gewinnen, sondern auch ein immersives Erlebnis, das Fans verschiedener Generationen anspricht. Mit Retro-Design und interaktiven Komponenten schafft Chips Ahoy eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Veröffentlichungsdaten und Handlung der letzten Staffel

Wann startet die letzte Staffel von Stranger Things? Die finale Staffel von Stranger Things wird in drei Teilen veröffentlicht: Am 26. November 2025 erscheinen die ersten vier Episoden, gefolgt von drei weiteren Episoden zu Weihnachten und dem großen Finale an Silvester.

In der letzten Staffel versuchen die Charaktere, Vecna in Hawkins zu finden und zu besiegen, nachdem die Stadt durch die Risse des Upside Down gezeichnet wurde. Die Duffer Brothers, die Schöpfer der Serie, haben Stranger Things mit einer Mischung aus investigativem Drama und übernatürlichen Elementen entwickelt, die mit Horror und kindlichem Charme dargestellt werden. Fans können sich auf einen spannenden Abschluss dieser ikonischen Serie freuen.

Zitate und Einflüsse

Welche Einflüsse prägten Stranger Things? Die Duffer Brothers ließen sich für Stranger Things von Werken von Steven Spielberg, John Carpenter, David Lynch, Stephen King, Wes Craven und H. P. Lovecraft inspirieren. Die Serie ist bekannt für ihre Hommagen an die Popkultur der 1980er Jahre und hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre Charakterzeichnung, Atmosphäre und Regie erhalten.

„Dies ist nicht nur ein Produkt-Launch – es ist ein kultureller Moment, der zwei geliebte Marken auf eine aufregende und fesselnde Weise vereint“, sagte CHIPS AHOY! Senior Director, Sabrina Sierant.

Was hältst du von der Zusammenarbeit zwischen Chips Ahoy und Stranger Things? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!