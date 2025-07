Stranger Things und D&D vereinen sich – Neues Brettspiel ab Okt 2025 erhältlich

Dungeons & Dragons und Stranger Things haben sich zusammengetan, um ein neues Brettspiel auf den Markt zu bringen, das die Fans begeistert. Stranger Things: Welcome to the Hellfire Club ist eine aufregende Ergänzung für D&D-Enthusiasten, die das D&D 5e-System nutzen. Es bietet eine einzigartige Möglichkeit, in die Welt von Dungeons & Dragons einzutauchen und ist sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Abenteurer geeignet.

Die Spielinhalte im Überblick

Was ist im neuen Dungeons & Dragons x Stranger Things Brettspiel enthalten? Das physische Set von Stranger Things: Welcome to the Hellfire Club ist umfangreich und bietet alles, was du für ein immersives Spielerlebnis benötigst. Hier ist eine detaillierte Auflistung der Inhalte:

Dungeon Master’s Screen

Doppelseitiges Hellfire Club Poster

91 Karten für Zauber, magische Gegenstände und Monster

72 Spieler- und Monster-Token

2 doppelseitige Poster-Karten

15 Charakterbögen und 4 In-World Handouts

Combat Tracker Notizblock

Satz von 11 Würfeln

Schnellstartanleitung

4 Abenteuerbuchlets

1 Spielleitfaden

Mit diesem Set erlebst du ein komplettes Abenteuer im Stil der 80er Jahre, inspiriert von Stranger Things.

Digitale Versionen und Bundles

Welche digitalen Optionen gibt es für das Brettspiel? Neben der physischen Version gibt es auch eine digitale Edition des Spiels. Diese bietet Quickplay-Karten für das Abenteuer, ein Schnellstart-Video und vorgefertigte Charaktere für D&D Beyond. Die digitale Version kostet 19,99 € und erfordert ein D&D Beyond-Abonnement.

Für alle, die sowohl physische als auch digitale Inhalte genießen möchten, gibt es das Ultimate Bundle. Es beinhaltet die physischen und digitalen Versionen des Spiels, ein spezielles Upside Down Digital Dice Set und ein Upside Down Digital Map and Sticker Pack. Normalerweise kostet dieses Bundle 69,98 €, ist aber im Vorverkauf für 59,99 € erhältlich.

Veröffentlichung und Vorbestellung

Wann erscheint das neue Brettspiel und wie kannst du es vorbestellen? Stranger Things: Welcome to the Hellfire Club wird am 7. Oktober 2025 veröffentlicht. Das Spiel basiert auf der überarbeiteten 5. Edition von Dungeons & Dragons aus dem Jahr 2025 und ist sowohl über D&D Beyond als auch in deinem örtlichen Spielwarengeschäft vorbestellbar.

Mit der Kombination aus physischen und digitalen Inhalten bietet das Spiel eine spannende Möglichkeit, die Welt von Dungeons & Dragons zu erkunden, inspiriert von Stranger Things. Es ist perfekt für Spielabende mit Freunden und ein Muss für Fans beider Franchises.

Was hältst du von dieser aufregenden Zusammenarbeit zwischen Dungeons & Dragons und Stranger Things? Teile deine Meinung in den Kommentaren!