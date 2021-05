Fans der Mystery-Serie Stranger Things fiebern bereits der 4. Staffel entgegen, die derzeit noch gedreht wird und wohl erst nächstes Jahr auf Netflix gezeigt wird. Bis auf einen vielversprechenden ersten Trailer mit Hinweisen zur Story und wie es mit den Freunden weitergeht, gibt es noch nicht viel zu sehen.

Das ändert sich jetzt: Netflix hat ein neues Video zum Serienhit veröffentlicht, das einige Fragen aufwirft. Das zweiminütige Video zeigt uns den verwahrlosten und verlassenen Kontrollraum vom Hawkins National Laboratory mit zahlreichen Bildschirmen, auf dem bis jetzt nur ein Testbild gezeigt wird. Ab und zu blitzen vereinzelnd ein paar klare Bilder auf, die aber nicht viel preisgeben. Bis jetzt, denn laut der Nachricht soll es in wenigen Stunden ein wenig mehr Klarheit dazu geben. Erwarten wir etwa heute noch einen neuen Trailer zur beliebten Serie?

So geht es in Staffel 4 weiter

„Stranger Things“ zählt – neben der „The Witcher“-Serie – zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen des Streamingdienstes. Allein die 3. Staffel haben über 40 Millionen Zuschauern auf Netflix abgerufen. Da dürfte es wohl niemanden groß überrascht haben, dass es neben der 4. Staffel auch eine 5. Staffel geben soll, wenn es nach den Serienmachern, den Brüdern Matt und Ross Duffer geht.

Doch zunächst erwartet uns in Staffel 4 eine größere Story, die nach dem Finale der 3. Staffel das Tor in neue Welten öffnet. Im Klartext bedeutet das, dass der fiktive Ort Hawkins nicht mehr länger allein im Zentrum der Serie stehen:

„Es wird ganz anders als Staffel 3. Aber ich denke, es wird der richtige Weg und es wird aufregend.“

Nachdem Sheriff Hopper durch ein Tor in Upside Town anscheinend nach Russland verschleppt wurde und sich dort in Gefangenschaft befindet, wurde eine Tür zu anderen Ländern und Kontinenten geöffnet. Ersten Hinweisen nach könnten auch andere Länder wie Südamerika einen Part spielen.

Stranger Things 4: Video vom Film-Set kündigt neue mysteriöse Gruppe an

Stranger Things Staffel 4 erst 2022 auf Netflix?

Hinzu kommt, dass einige der jugendlichen Helden Hawkins verlassen haben und in eine neue Gegend gezogen sind. Ob sie in den neuen Folgen zurückkehren werden, bleibt spannend. Auch wen wir als Neuzugänge erwarten dürfen, ist bislang noch streng geheim.

Die Produktion der 4. Staffel musste wegen Corona um einige Monate nach hinten verschoben werden, was sich auch auf den Release-Termin ausgewirkt hat. Inzwischen sieht es so aus, das die neuen Folgen nicht vor 2022 an den Start gehen werden.

