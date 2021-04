Netflix-Chef Reed Hastings verteidigt Maßnahmen gegen Passwort-Sharing

Im März kündigte Netflix an, künftig strenger und rigoroser gegen sogenanntes Paswort-Sharing vorzugehen. Bislang hat der Streamingdienst es weitgehend toleriert, dass Kunden ihre Zugänge miteinander teilen.

Zwar könnten weiterhin Netflix-Kunden ihren Account mit Freunden und Familien teilen, was mit der Auswahl von unterschiedlichen Profilen ja ausdrücklich gewünscht ist. Jedoch möchte man künftige Auswüchse unterbinden, die den normalen und erlaubten Rahmen übertreffen.

Nun testet der Streamingdienst ein neues Verfahren, um das bloße Übermitteln von E-Mail-Adresse und Passwort mittels neuen Sicherheitsvorkehrungen zu erschweren, um einen unerlaubten „Fremdzugriff“ in Zukunft zu verhindern.

Im Rahmen der gestrigen Investoren-Präsentation der neuen Filme, Serien und Staffeln für dieses Jahr, bei dem auch der Start der 2. Staffel von The Witcher noch in diesem Jahr erneut bestätigt wurde, geht Netflix-Chef und Gründer, Reed Hastings, noch einmal auf das Problem und die Maßnahmen ein.

Dabei betonte er, das Netflix stets neue Dinge und Features teste. Jedoch habe man dabei immer das Wohl der Kunden im Auge und geht der Frage nach, ob eine Neuerung aus der Sicht der Kunden sinnvoll sei. Und sein Kollege, Chief Operating Officer Greg Peters, ergänzt:

„Wir werden weiterhin an der Barrierefreiheit in den Ländern arbeiten, in denen wir tätig sind. Aber wir möchten auch sicherstellen, dass Personen, die Netflix-Konten verwenden, dazu berechtigt sind. Und darum geht es in dieser Testreihe. Es ist nicht unbedingt etwas Neues, wir machen das schon eine Weile.“