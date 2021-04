The Witcher: Netflix gibt offiziellen Startzeitraum der 2. Staffel bekannt

Die 2. Staffel der The Witcher-Serie wird tatsächlich noch in diesem Jahr auf Netflix starten. Das gab der Netflix-CEO Ted Sarandos höchstpersönlich im Rahmen eines Earning-Interviews zum Q1 bekannt. Er hat sogar einen ungefähren Zeitraum im Gepäck. Mit diesen neuen Infos wird das Warten endlich ein wenig erträglicher gestaltet.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Dreharbeiten zur 2. „The Witcher“-Staffel nach mehreren Unterbrechungen final abgeschlossen werden konnten. In einem kurzen Teaser-Video haben wir anschließend sogar einen Einblick hinter die Kulissen erhalten, der auch die Hürden zeigte, mit denen das Produktionsteam zu kämpfen hatte.