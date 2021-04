The Witcher: Behind the Scenes-Video gewährt Blick hinter die Kulissen der 2. Staffel

Mittlerweile sind die Arbeiten an der 2. Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie The Witcher erfolgreich abgeschlossen worden. Somit dürfte dem Start der neuen Season auf der Plattform des Streaming-Anbieters in diesem Jahr nichts mehr im Weg stehen. Passend zum Abschluss der Dreharbeiten haben die Verantwortlichen nun ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das uns einige Szenen hinter den Kulissen näherbringt.

The Witcher: Die 2. Staffel ist abgedreht

In dem Behind-the-Scenes-Video bekommen wir zu Beginn Geralt von Riva-Darsteller Henry Cavill zu sehen, der sich nach der letzten gedrehten Szene bei der gesamten Crew für ihre Arbeit bedankt. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich spricht in dem Video über die Dreharbeiten, die insgesamt 158 Tage angedauert und zum Teil mitten in der Nacht in einem Wald stattgefunden haben. Die Bedingungen seien insgesamt nicht gerade einfach gewesen.

Durch die weltweite Pandemie musste das Team zu jeder Zeit Masken tragen und sämtliche Hygieneverordnungen einhalten. Mehrmals war das Team gezwungen, die Dreharbeiten aufgrund der Coronapandemie gänzlich zu unterbrechen. Hinzu kam außerdem, dass sich Cavill im Dezember 2020 eine Knieverletzung zuzog, weshalb die Arbeiten ein weiteres Mal pausiert werden mussten.

Gedreht wurde im Rahmen der 2. Staffel an insgesamt 15 unterschiedlichen Orten mit 89 Schauspielern sowie 1.200 Crew-Mitarbeitern. Die Showrunnerin verspricht für die kommende Season zahlreiche neue Charaktere, Handlungsstränge und natürlich weitere Monster, mit denen es Geralt, Ciri, Yennefer und Jaskier zu tun bekommen werden.

Zwar sind die letzten Szenen im Kasten, allerdings beginn nun die sogenannte Post Production. Diese kann sich weitere Monate hinziehen, weshalb mit dem Start der neuen Season erst im Herbst oder Winter 2021 zu rechnen ist.