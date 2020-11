The Witcher (Serie)

© Netflix

Nachdem Netflix in der jüngeren Vergangenheit immer wieder neue Bilder zur kommenden 2. Staffel von The Witcher veröffentlichte, die unter anderem Ciri, Yennefer und erste Monster zeigten, schienen die Arbeiten an der Videospiel-Adaption gut voranzuschreiten. Nun musste die Produktion jedoch wieder gestoppt werden. Dies berichtete gestern zumindest das für gewöhnlich gut informierte Branchenmagazin Deadline in einer Exklusiv-Meldung. Wie die Seite ausführt, seien zuletzt mehrere Leute des Teams der Netflix-Serie positiv auf COVID-19 getestet worden, weshalb die Dreharbeiten in England vorerst unterbrochen wurden. Amazon Prime Video starten! Holt euch hier euer Sky Ticket! Starte jetzt ein Abo bei Disney+ The Witcher-Hauptdarsteller wohl nicht betroffen Allein am 7. November 2020 sei Deadline zufolge bei vier Mitarbeitern der Serie ihr COVID-19-Test positiv ausgefallen. Die betroffenen Leute seien mittlerweile vom restlichen Team isoliert worden. Darüber hinaus soll sich niemand der „The Witcher“-Hauptdarsteller mit dem Virus infiziert haben. Derzeit lasse Netflix alle Beteiligten der Produktion testen. Ciri (Freya Allan) lernt in Staffel 2 mit einem Schwert umzugehen (© Netflix) Dies ist schon das zweite Mal, dass die Produktion der Netflix-Serie wegen eines positives COVID-19-Tests unterbrochen werden muss. Bereits im März diesen Jahres wurde Darsteller Kristofer Hivju (Nivellen) positiv auf das Virus getestet. Wegen des Lockdowns in England konnte die Produktion erst Mitte August 2020 wieder aufgenommen werden. Wie Deadline ausführt, hoffen die Verantwortlichen des Streaming-Services, die Dreharbeiten in den Arborfield Studios, die sich westlich von London befinden, bald fortsetzen zu können. Vorausgesetzt natürlich, dass sie davon überzeugt sind, alle ihre Mitarbeiter seien sicher. Die 1. Staffel von „The Witcher“ gehörte letztes Jahr zu den größten Hits im Netflix-Portfolio. Insgesamt hätten sich laut Angaben des Unternehmens 76 Millionen Haushalte die Abenteuer von Hexer Geralt von Rivia (Henry Cavill) angesehen. Die 2. Staffel der Videospiel-Adaption hat gegenwärtig noch keinen genauen Starttermin. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

News & Videos zu The Witcher (Serie)

