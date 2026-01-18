Smart Factory Tycoon jetzt kostenlos auf Steam – für kurze Zeit sichern

Smart Factory Tycoon, das Werk des türkischen Studios Turquoise Revival Games, ist aktuell kostenlos auf Steam erhältlich. Seit dem 17. Januar 2026 kannst du dir das vollständige Spiel ohne Zusatzkosten sichern – aber nur noch bis Dienstag, den 20. Januar 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Regulär kostet das Management-Spiel 14,99 Euro. Die Aktion markiert das erste Mal, dass das Spiel komplett kostenlos angeboten wird.

In Smart Factory Tycoon übernimmst du die Leitung einer modularen, von Robotern betriebenen Fabrik. Dabei entwickelst du Produktionslinien, erforschst neue Technologien und managst Ressourcen wie Strom und Personal. Besonders spannend ist der Fokus auf Nachhaltigkeit, denn du kannst auf grüne Energiequellen setzen und deine Produktion entsprechend optimieren.

Spielmechanik und Aufbau der Fabrik

Wie funktioniert das Gameplay von Smart Factory Tycoon? Du startest mit einer kleinen Produktionsstätte und baust diese durch clevere Planung und strategische Investitionen zu einem vollautomatisierten Betrieb aus. Dabei kannst du Roboter einstellen, upgraden und auf bestimmte Fertigkeiten spezialisieren. Die Produktionsketten sind frei gestaltbar und erlauben dir, verschiedene Produkte herzustellen – vom Spielzeug bis hin zu Hightech-Geräten.

Was macht das Spiel für Genre-Fans interessant? Neben dem klassischen Aufbau-Gameplay bietet Smart Factory Tycoon auch Elemente aus Wirtschaftssimulationen: Du analysierst Markttendenzen, reagierst auf Nachfrage und passt deine Produktpalette an. Gleichzeitig musst du auf Betriebskosten und Energieverbrauch achten, was dem Management-Aspekt mehr Tiefe verleiht.

Bewertungen und Versionen im Vergleich

Wie wird das Spiel von der Community bewertet? Die vollständige Version von Smart Factory Tycoon hat auf Steam derzeit eine Nutzerwertung von 66,33 % „positiv“, was in der Kategorie „Ausgeglichen“ liegt. Die kostenlose Prolog-Version namens Smart Factory Tycoon: Beginnings hingegen kommt auf rund 73,10 % positive Bewertungen und wird als „Größtenteils positiv“ eingestuft.

Welche Version ist jetzt kostenlos erhältlich? Die Gratis-Aktion betrifft die Vollversion des Spiels, nicht die Prolog-Version. Du erhältst also das komplette Spielerlebnis ohne Einschränkungen. Einzige Voraussetzung: Du musst es vor dem 20. Januar 2026 um 19:00 Uhr deiner Steam-Bibliothek hinzufügen.

Zusätzliche Bundle-Angebote und Rabatte

Welche weiteren Angebote laufen parallel zur Gratis-Aktion? Publisher GrabTheGames nutzt die Gelegenheit, um mehrere Spielepakete mit Smart Factory Tycoon stark vergünstigt anzubieten. Diese Bundles sind ebenfalls bis Ende Januar 2026 verfügbar:

Bundle 1: Smart Factory Tycoon + Retail Company Simulator (2024, mit Online-Koop)

Smart Factory Tycoon + Retail Company Simulator (2024, mit Online-Koop) Bundle 2: Smart Factory Tycoon + Sporting Goods Shop (2025, Early Access)

Smart Factory Tycoon + Sporting Goods Shop (2025, Early Access) Gesamtpaket: Alle Titel von Turquoise Revival Games für 9,43 Euro (86 % Rabatt)

Vergleichbare Gratis-Titel auf Steam und Epic Games

Welche weiteren Spiele sind aktuell kostenlos erhältlich? Neben Smart Factory Tycoon kannst du derzeit auch Initial Drift Online gratis auf Steam sichern – allerdings nur noch bis zum 18. Januar 2026. Das Rennspiel von RewindApp bietet eine Mischung aus Arcade-Drift und japanischer Bergstraßenromantik.

Auf dem Epic Games Store kannst du außerdem noch bis zum 22. Januar 2026 Styx: Master of Shadows sowie die Deluxe Edition von Styx: Shards of Darkness kostenlos erhalten. Danach wird Rustler – Grand Theft Horse als nächster Gratis-Titel freigeschaltet.

Jetzt sichern, bevor es zu spät ist

Warum lohnt sich der kostenlose Download? Selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob das Spiel deinem Geschmack entspricht, lohnt es sich, Smart Factory Tycoon jetzt zu deiner Steam-Bibliothek hinzuzufügen. Du kannst es jederzeit später installieren und ausprobieren – ganz ohne Risiko oder Kosten. Besonders Fans von Aufbau- und Wirtschaftssimulationen sollten diese Gelegenheit nicht verpassen.

Wie findest du solche Gratisaktionen auf Steam? Hast du Smart Factory Tycoon bereits ausprobiert oder planst du, es dir zu sichern? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!