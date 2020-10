Mit Spannung erwarten wir die 2. Staffel des Serienhits The Witcher auf Netflix. Um die Vorfreude der Fans auf die neuen Folgen kräftig anzuheizen, veröffentlicht Showrunnerin Lauren S. Hissrich häppchenweise neue Details und Bilder zu den kommenden Folgen.

Nachdem gestern schon Henry Cavill als Geralt von Riva seine neue Hexer-Rüstung auf neuen Bildern präsentiert, folgt heute ein weiteres neues Bild: Diesmal zeigt sich Ciri (Freya Allan) in ihrer neuen Rüstung mit einem Schwert. Der dazu veröffentlichte Untertitel macht deutlich, dass die junge Ziehtochter des Hexers Geralt in die Kunst des Schwertkampfes eingeführt wird – und zwar auf der Hexer-Festung Kaer Morhen.

She gave tearful goodbyes

on a most violent night.

Now this child of surprise

is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl — The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020

Erste Story-Details zu Staffel 2 bestätigt

Bislang hat Lauren S. Hissrich die Handlung der neuen Staffel mit einigen Hinweisen angerissen. So bestätigten erste Setbilder, dass es blutig und dreckig zugehen wird, sich Ciri weiterentwickeln wird und zwar so, wie wir sie aus den Videospielen her kennen, sowie werden zahlreiche Easter Eggs zu den Games angekündigt.

Jetzt endlich wurde eine offizielle Beschreibung des Plots zu Staffel 2 enthüllt:

„Überzeugt davon, dass Yennefers in der Schlacht von Sodden ums Leben gekommen ist, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Die Hexer-Heimat Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb seiner Mauern nach Vormachtstellung streben, muss er das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der mysteriösen Kraft, die sie in sich trägt.“

Damit wurden nicht nur die bereits angekündigten Hexer und die Hexerfestung Kaer Morhen bestätigt, auch erhalten die beiden Hauptfiguren Geralt und Ciri endlich mehr Screentime gemeinsam.

Auch ein erneutes Zusammentreffen mit Yennefer (Anya Chalotra) und Geralt gehört wohl zu den vielen Höhepunkten der 2. Staffel. Es dürfte keine große Überraschung sein, wenn wir in den nächsten Tagen auch ein neues Bild der Zauberin erhalten werden.

The Witcher: Staffel 2 – Fans sind von Geralts neuer Rüstung begeistert

Wann erscheint die 2. Staffel von The Witcher? Bisher hält sich Netflix noch bedeckt, wann die neue Staffel auf Netflix starten wird. Schließlich wird derzeit noch gedreht. Gerüchten nach könnte es jedoch frühestens im Sommer 2021 so weit sein. Zuletzt musste die Produktion bedingt durch die Corona-Krise eine wochenlange Drehpause einlegen, die erst kürzlich wieder aufgenommen werden konnte. Damit dürfen sich die ursprünglichen Pläne verzögert haben.

The Witcher: Staffel 3 und Spin-offs in Planung

Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass Netflix bereits eine 3. Staffel in Auftrag gegeben hat. Zudem wurden die folgenden Ableger der „The Witcher“-Serie angekündigt: Der Anime-Film Nightmare of the Wolf und die sechsteilige Prequel-Serie Blood Origins über die Welt der Elfen. Zusätzlich wurde kürzlich eine weitere Serie mit den Magierinnen der Fantasy-Welt in Aussicht gestellt, offiziell bestätigt ist das Spin-off aber noch nicht.

