In der letzten Woche haben endlich die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher begonnen. Im Zuge dessen werden nach und nach einige Details zur Besetzung der neuen Season bekannt. Leser der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski sollten dabei so einige Namen bekannt vorkommen, aber auch die Spieler der CD Projekt RED-Games könnten den einen oder anderen Charakter wiedererkennen.

Charaktere in The Witcher: Staffel 2

Wie Redanian Intelligence von einer verlässlichen Quelle erfahren haben will, stehen bereits so einige Neuzugänge fest, die in der Folgestaffel von „The Witcher“ auftreten werden. Neben den drei Hauptcharakteren Geralt von Riva (Henry Cavill), Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) und Cirilla Riannon (Freya Allan) scheinen hierbei so einige neue Gesichter ihren Erstauftritt zu feiern.

Wir führen euch die bisher vermeintlich bekannten Figuren und ihre Besetzung (falls vorhanden) auf. Damit keine Verwirrung entsteht: Einige der Rollenbezeichnungen werden derzeit wahrscheinlich nur als verschleiernde Decknamen für die Casting-Phase genutzt und sind hier kursiv geschrieben.

Francesca Findabair – Besetzung: unbekannt

Coën – Besetzung: Yasen Atour

Lambert – Besetzung: Paul Buillion

Vesemir – Besetzung: unbekannt ( Rollenangebote für Mads Mikkelsen, Mark Hamill und Michael Keaton liegen vor)

für Mads Mikkelsen, Mark Hamill und Michael Keaton liegen vor) Gary – Besetzung: unbekannt

Dijkstra – Besetzung: unbekannt

Vanessa-Marie (Rollenbeschreibung ähnelt Gaunter O’Dim) – Besetzung: unbekannt

Rience – Besetzung: unbekannt

Lydia van Bredevoort – Besetzung: unbekannt

Violett – Besetzung: Carmel Laniado

Nivellen – Besetzung: Kristofer Hivju

Vereena – Besetzung: unbekannt

Isolde (Rollenbeschreibung ähnelt Ithlinne) – Besetzung: unbekannt

Anna – Besetzung: unbekannt

Sobald weitere Charaktere und ihre Darsteller bekannt werden, aktualisieren wir diese Liste natürlich entsprechend. Bis dahin bleibt uns nur, es einer Plötze gleichzutun und bis zum Release der neuen Staffel im Jahr 2021 nervös mit den Hufen zu scharren.

Oder ihr schaut bei unserem Serien-Hub vorbei und erfahrt alles, was wir bislang zu den ersten beiden „The Witcher“-Staffeln wissen. Alternativ steht auch noch der Release von The Witcher: Nightmare of the Wolf an, der Anime-Serie zum Hexer-Franchise.