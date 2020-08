The Witcher: Monster Slayer angekündigt – Das neue AR-Rollenspiel fürs Smartphone

Das kam unterwartet: In Kürze findet ein neues Spiel im Universum von The Witcher direkt auf euer Smartphone: The Witcher: Monster Slayer! Wie Entwickler Spokko, ein Teil der CD Projekt-Familie, heute bekannt gegeben hat, wird es sich bei dem Spiel um ein Augmented-Reality-Rollenspiel à la Pokémon Go, das sowohl für iOS und Android erscheint.

Ein erster Trailer zu The Witcher: Monster Slayer

In „The Witcher: Monster Slayer“ könnt ihr selbst zum Hexer werden und euer Leben mit ein wenig AR versüßen. Ganz im Stile des Geralt von Riva müsst ihr euch dabei mit Zeichen, Tränken und eurem Schwert gegen die virtuellen Monster beweisen. Einen ersten Blick auf das Mobile-Spiel erhaltet ihr im Ankündigungstrailer:

Es ist also vorbei mit süßen Pokémon und albernem Zauberstabgefuchtel, jetzt könnt ihr zum echten Monsterschlächter werden und Waldschrate jagen – zumindest auf dem Smartphone-Bildschirm. Ein Release-Datum gibt es zwar noch nicht, dafür allerhand Informationen zum Inhalt des kommenden Mobile-Games:

Altbekannte Monster verfolgen, studieren und bekämpfen

Einfluss durch Tageszeit und reale Wetterbedingungen

Herstellung mächtiger Tränke, Öle, Bomben und Monsterköder

Eigenen Charakter vorbereiten und verbessern mit Schwertern und Zeichen

Reichhaltige, geschichtengetriebene Quests, die von anderen Games der Reihe inspiriert worden

© Spokko/CD Projekt

Mehr Infos und erste Bilder findet ihr auf der Website zum kommenden Spiel.