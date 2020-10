The Witcher: Staffel 2 hat offizielle Inhaltsbeschreibung erhalten

Nachdem am gestrigen Tag enthüllt wurde, wie die neue Rüstung von Geralt (Henry Cavill) in der 2. Staffel von The Witcher aussieht, folgte kurz darauf die Enthüllung der Inhaltsangabe, die uns endlich verrät, was uns in der neuen Season erwartet.

Darum geht es in der 2 Staffel von The Witcher

Bisher hat Lauren S. Hissrich nur umrissen, wovon die neue Staffel handeln wird. Wir wussten bisher, dass es blutig und dreckig zugehen wird, Ciri (Freya Allan) endlich zu der Ciri werden soll, die wir aus den Videospielen kennen und es zahlreiche Easter Eggs zu den Games geben soll. Comicbook hat nun endlich die offizielle Synopsis, sprich Inhaltsangabe in die Finger bekommen:

„Überzeugt davon, dass Yennefers in der Schlacht von Sodden ums Leben gekommen ist, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Die Hexer-Heimat Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb seiner Mauern nach Vormachtstellung streben, muss er das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der mysteriösen Kraft, die sie in sich trägt.“

Wir bekommen also nicht nur die bereits angekündigten Hexer und die alte Hexerfeste zu Gesicht, sondern auch eine Menge Screentime mit Geralt und Ciri. Ein erneutes Zusammentreffen mit Yennefer (Anya Chalotra) und Geralts Erkenntnis, dass seine Geliebte noch unter den Lebenden weilt, wird wohl einer der Höhepunkte der neuen Staffel sein.

Neues The Witcher Making-of wird euren Blick auf die Serie ändern

Wann erscheint die 2. Staffel von The Witcher? Bisher ist nicht offiziell bekannt gegeben worden, wann die neue Season auf Netflix starten wird. Der Sommer 2021 kursiert jedoch immer wieder als Release-Zeitraum und könnte trotz Corona-Drehpause eingehalten werden.

The Witcher: Staffel 3 und Spin-Offs in Planung

Außerdem dürfen wir uns wohl schon jetzt auf eine dritte, von Netflix beauftragte Staffel sowie die angekündigten Ableger der „The Witcher“-Serie freuen. Unter den bestätigten Spin-Offs befinden sich der Anime-Film Nightmare of the Wolf und das sechsteilige Prequel Blood Origins.

Vermutet wird zudem eine weitere Serie mit den Magierinnen der Fantasy-Welt, die jedoch noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Das The Witcher-Quiz zur Serie! Herzlich Willkommen zum „The Witcher“-Quiz! Neutralität ist bei diesen Fragen leider keine Option: Wir brauchen eure korrekten Antworten, um euch zum Experten der Hexer-Serie küren zu können! Seid also bereit für 23 Fragen zu „The Witcher“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Wir fangen leicht an: Wie nennt Geralt all seine Pferde? Yen Plötze Merigold

Was opfern alle Zauberinnen für ihre ewige Schönheit und Macht? Ihre Fruchtbarkeit Eine Haarlocke Ihre linke Niere

Warum möchte Stregebor, dass Renfri getötet wird? Weil sie sein kostbarstes Buch gestohlen hat. Weil sie ihm das Augenlicht genommen hat. Weil sie unter dem Fluch der Schwarzen Sonne geboren wurde.

Sing weiter: Toss A Coin To Your Witcher ... ... O’ Yenni and Penny. ... O’ Valley of Plenty. ... Just Thirty or Twenty.

Wie heißt das Prequel zur Serie, das 1.200 Jahre vor der Handlung mit Geralt, Ciri und Yennefer spielt? The Witcher: Origin The Witcher: Bloodlines The Witcher: Nightmare of the Wolf

Welche Armee fällt über Nacht in Cintra ein? Die Nilfgaarder Die Skelliger Die Oxenfurter

Wie nennt man Cirillas Großmutter Calanthe noch? Die Rose von Cintra Die Löwin von Cintra Der Puma von Cintra

Von wem stammt die Brosche auf Geralts Schwert? Renfri Yennefer Visenna

Zu welchem Tier wurde Ciris Vater Duny einst durch einen Fluch verwandelt? Zu einer Ratte Zu einem Hasen Zu einem Igel

Welche Augenfarbe haben Yennefers Augen? Violett Grün Gelb

Wozu dient Rittersporns Toss A Coin To Your Witcher in der Serie? Als Zeitvertreib Als Entschuldigung Als PR-Kampagne

Welches getötete Ungeheuer schleppt Geralt mit nach Blaviken? Eine Striege Eine Arachnomorphe Eine Kikimora

Im Dienst welches Königs steht Triss Merigold? König Tuirseach König Foltest König Lennister

Welchen Decknamen verwendet Ciri auf ihrer Flucht? Cirilla Fiona Riannon

Wie lange hat Geralt-Darteller Henry Cavill für seine Schwertkampfszenen trainiert? 3 Monate 2 Wochen 8 Wochen

Welches Geschenk erhielt Rittersporn von dem Elfenkönig Filavandrel? Eine Lyra Eine Armbrust Eine Laute

Mit welchem Drachen kämpfen Geralt und Yennefer Seite an Seite? Mit einem Goldenen Mit einem Grünen Mit einem Silbernen

Warum will Ciri Mäussack plötzlich töten? Weil er ihre Mutter beleidigt hat. Weil er ein Doppler ist. Weil er ihren Vater auf dem Gewissen hat.

Weshalb war Geralt derjenige, dem der Dschinn die Wünsche erfüllen musste? Weil er das Siegel hatte. Weil er den ersten Wunsch ausgesprochen hatte. Weil er das Gefäß gefunden hatte.

Wie nennt Tissaia de Vries Yennefer zu Beginn ihrer Ausbildung? Kalb Kröte Ferkel

Worum geht es in dem The Witcher-Anime Nightmare of the Wolf? Um Geralt Kindheit Um Vesemirs Vergangenheit Um Lamberts Jugend

Auf welcher Anhöhe kämpften die Zauberer erbittert gegen Nilfgaard? Aretusa Vengerberg Sodden

Wie wird Geralt von Riva noch genannt? Der weiße Wanderer Der weiße Wolf Der weiße Schlächter

Finale Frage: Welche Frage stellt Ciri Geralt beim ersten Aufeinandertreffen? Wo ist Yennefer? Wer ist Yennefer? Wann ist Yennefer?