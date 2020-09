The Witcher: Wird diese magische Burg der Drehort für Kaer Morhen sein?

Vor wenigen Wochen wurden die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher nach einer Corona-Zwangspause wieder aufgenommen. Sogleich kursierten weitere Hinweise auf die Drehorte und die Inhalte der neuen Season. Einer davon könnte uns möglicherweise einen ersten Blick auf die Kulisse der Hexer-Festung Kaer Morhen erlauben …

Das Kaer Morhen der The Witcher-Serie?

Nicht nur wissen wir bereits, dass es in der neuen Staffel blutig und dreckig zugeht, wir wissen von Showrunnerin Hissrich auch, dass sich vieles um Familie und Herkunft drehen wird. Da Geralt von Riva (Henry Cavill) schon im Kindesalter von Ziehvater Vesemir zum Hexer ausgebildet wurde, liegt seine Familie in der heimischen Hexer-Festung Kaer Morhen.

Seine Brüder sind demnach seine gleichsam monstertötenden Kollegen, wie Lambert, Coën oder Eskel, die mit der neuen Staffel ebenfalls in den Cast der „The Witcher“-Serie finden. Ein nun offenbarter Drehort im Norden Englands könnte nun die Burgruine zu zeigen, in denen die Wolfsschulen-Hexer zu einer Familie geworden sind: Fountains Abbey.

Die Ruine wurde schon häufiger von einzelnen Regisseuren der Witcher-Crew aufgesucht und soll laut Redanian Intelligence in der dritten oder vierten Folge der 2. Staffel zu sehen sein.

Was, wenn nicht Kaer Morhen? Da die Festung nicht allzu sehr dem bergigen Terrain ähnelt, das wir aus Büchern und Spielen kennen, muss es sich jedoch nicht zwingend um die Hexer-Burg handeln. Ebenso kann es sein, dass die dort gedrehten Szenen den Palast Shaerrawedd zeigen werden.

Shaerrawedd verkörpert in Sapkowskis „Das Erbe der Elfen“ einen wichtigen Ort in Kaedwen, in dem Geralt und Ciri eine wichtige Schlüsselszene erleben. Auch dort sind von der einstigen Elfen-Architektur nur noch Ruinen übrig und ein wunderschöner Rosenbusch, der Aelirenns Blumen trägt. Passend wäre dieser Ort dafür nicht weniger.

Dreharbeiten in der Slowakei, Tschechien und England

Die Netflix-Serie „The Witcher“ wird offenbar an mehreren Orten in Großbritannien gedreht. In der ersten Season bereiste man dafür hauptsächlich Rumänien, Ungarn, Polen und Spanien. Für die 2. Staffel werden außerdem Kulissen in der Slowakei und Tschechien aufgesucht.

Einen Starttermin für die Fortsetzung der Hexer-Saga gibt es noch nicht. Nur eine vermuteter Release im Sommer 2021. Bis dahin könnt ihr euch jedoch noch das Making-of zur 1. Staffel ansehen oder euch einfach schon mal auf die vielen geplanten Videospiel-Verweise freuen.