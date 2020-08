The Witcher Blood Origin: Casting des Prequels ist gestartet

Wie bekannt wurde, beginnt nun die heiße Castingphase von The Witcher: Blood Origin. Das Prequel zur The Witcher-Serie mit Henry Cavill als Geralt von Riva wird rund 1200 Jahre vor der Zeit des Hexers spielen und von einer Zeit erzählen, in der die Welt noch den Elfen gehörte.

Worum geht es in The Witcher Blood Origin?

In einem Gespräch mit Variety äußerten sich die zuständigen Produzenten, „The Witcher“-Showrunnerin Lauren S. Hissrich und Declan de Barra, etwas ausführlicher zum Inhalt der Serie. So wird im Kern des Geschehens die Welt der Elfen stehen und wie sie vor der alles verändernden Sphärenkonjunktion war. Declan de Barra sagt dazu:

„Ich war schon immer fasziniert vom Aufstieg und Fall der Zivilisationen, wie Wissenschaft, Entdeckung und Kultur kurz vor diesem Fall gedeihen.“

Es geht um die Zivilisation der gefallenen Elfen, denen auch Filavandrel aus der Hauptserie angehört. © Netflix – „The Witcher“

Wir werden also mehr darüber erfahren, wie es zum Ende des Elfenzivilisation kam und wie diese überhaupt ausgesehen hat, bevor Monster und Menschen den Kontinent Stück für Stück übernommen haben, die ersten Hexer ausgebildet und die einst so unantastbaren, unsterblichen Elfen in Armut, Verzweiflung, Tod und Ausgrenzung gestürzt worden.

Casting for The Witcher spinoff 'Blood Origin' is now underway! pic.twitter.com/lB7uDidWPV — The Witcher (@TheWitcher_net) August 29, 2020

Unterstützung durch Andrzej Sapkowski

In der Buchvorlage des polnischen Schöpfers Andrzej Sapkowski sind zwar einige Informationen zum Sturz der Elfenwelt vorhanden, vieles muss jedoch zwischen den Zeilen heraus gelesen und selbstständig ausgebaut werden. Damit die Erweiterung der Welt jedoch im Sinne Sapkowskis bleibt, wurde der Autor als begleitender Berater engagiert – sehr zu seiner Freude:

„Es ist aufregend, dass sich die Welt von Witcher – wie von Anfang an geplant – erweitert. Ich hoffe, es wird mehr Fans in die Welt meiner Bücher bringen.“

Wann erscheint Blood Origin? Das Prequel wird voraussichtlich nicht vor 2021 oder 2022 erscheinen, ein Release-Datum steht allerdings noch nicht fest, immerhin hat soeben erst die Casting-Phase begonnen und aktuell ist auch noch die 2. Staffel von „The Witcher“ in der Entstehung. Vor Blood Origins wird demnach eher noch der Release von Season 2 der Hauptserie und des Animefilms The Witcher: Nightmare of the Wolf erfolgen.