The Witcher: Staffel 2 – Neuer Schauspieler für Hexer Eskel steht fest!

Die Erfolgsserie The Witcher auf Netflix mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva befindet sich aktuell in den Dreharbeiten der 2. Staffel. Die Corona-Pandemie hatte unweigerlich zur Folge, dass die Produktion verschoben werden musste. Obendrein sprang ein Schauspieler ab, der eigentlich für Hexer Eskel vorgesehen war.

The Witcher: In Staffel 2 soll Ciri allmählich zu der werden, die wir aus The Witcher 3 kennen

Der dänische Schauspieler Thue Rasmussen war ausgeschieden, nachdem er einen Brief an die Community verfasst hatte. Hier beschrieb Rasmussen, dass er es aus terminlichen Gründen nicht schaffen würde, der Produktion der 2. Staffel beizuwohnen.

Wer spielt Hexer Eskel in The Witcher: Staffel 2 (Serie)?

Demnach fehlte bis dato ein Schauspieler für den Hexer Eskel, der in der 2. Staffel auftauchen soll. Doch die Figur von Andrzej Sapkowski wird jetzt neu besetzt – und zwar von Basil Eidenbenz, den ihr auf dem nachfolgenden Bild seht.

Showrunnerin Lauren S. Hissrich hatte umgehend mit der Suche nach einem richtigen Darsteller begonnen, als klar wurde, dass Rasmussen abspringt. Scheinbar hat es nicht lange gedauert, bis sie jemanden finden konnten.

Den Schweizer Basil Eidenbenz kennen wir beispielsweise aus den Filmen „Liebling, lass uns scheiden“, „X Company“ oder „Oh, Ramona!“.

Mehr zum Hintergrund des Hexers Eskel erfahrt ihr hier:

The Witcher-Serie mit Henry Cavill verliert neuen Hexer für Staffel 2

Neben der 2. Staffel von The Witcher (Serie) gibt es parallel Projekte, die sich allesamt mit dem Witcher-Franchise befassen. Da wären die Vorgeschichte, The Witcher: Blood Origin. Sie zeigt den Ursprung der Hexer-Welt auf, wie wir sie heute kennen. Es wird wohl die allseits betitelte Sphärenkonjunktion thematisiert, in der Dimensionen aufeinander prallen und verschmelzen.

Außerdem wird an einem Anime-Film gearbeitet, der die Ereignisse rund um die gefallene Elfenwelt The Witcher: Nightmare of the Wolf aufzeigt.

The Witcher: Staffel 2 erscheint voraussichtlich im Sommer 2021.