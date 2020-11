The Witcher: Erstes Monster-Material aus Staffel 2 gesichtet

Offenbar sind die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher schon ein Stückchen weiter vorangeschritten. Denn in einem YouTube-Video, das Netflix passend zu Halloween veröffentlichte, erhalten wir erste kurze Blicke auf die neue Season. Das ist gar nicht so einfach, denn die kurzen Szenen verstecken sich zwischen altbekannten Aufnahmen der 1. Staffel.

Erste Ausschnitte aus der 2. Staffel von The Witcher

Den wachsamen Augen der Redanian Intelligence entgeht nichts. Die investigative Witcher-Website hat in dem neu veröffentlichten Monster-Mash-Up der 1. Season zwei kurze Szenen entdeckt, die nicht der ersten Staffel entspringen. In der Infobox des Video deutet Netflix zwar an, dass hier etwas versteckt wurde, leicht zu finden sind die Ausreißer aber nicht.

Oder könnt ihr in dem Halloween-Video entdecken, was da nicht hingehört?

Was ist zu sehen? Es sind zwei Bilder, die für wenige Sekunden gezeigt werden und offenbar der 2. Staffel von „The Witcher“ zuzuordnen sind:

Diese Skelette sind kurzzeitig in dem Mash-Up-Video zu sehen. © Netflix – „The Witcher“ – via Redanian Intelligence

Bei den drei Skeletten vermuten einige die Muhmen als mögliche Widersacher der neuen Staffel. Allerdings entspringen sie dem Videospiel The Witcher 3, die Serie dagegen basiert auf den Büchern. Nichtsdestotrotz hat Showrunnerin Hissrich versprochen einige Verweise auf die Games einzubauen – völlig unmöglich wäre das Dreiergespann also nicht.

Ein blaues Auge zwischen undefinierbaren Bestandteilen. Da hatte ein Monster wohl seine Finger im Spiel. © Netflix – „The Witcher“ – via Redanian Intelligence

Worum es sich bei den gezeigten Ausschnitten handelt, ist natürlich noch nicht vollends klar. Dass es sich hierbei aber um die tödlichen Seiten der Hexerwelt handelt, sollte durchaus deutlich werden.

Erste Bilder aus The Witcher: Staffel 2

Bislang durften wir die Protagonisten Geralt von Riva (Henry Cavill), Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allen) in ihren neuen Kostümen sehen. Sogar Emyhr-Spion Cahir haben wir schon zu Gesicht bekommen. Und zwar in der neuen Nilfgaarder Rüstung.

Der Release der 2. Staffel wird für den Sommer 2021 vermutet. Ein exaktes Datum steht bislang nicht fest.