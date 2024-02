Kirschblüten-Monster: Endboss meistern in Silent Hill: The Short Message

In Silent Hill: The Short Message gibt es zwar nicht viele Rätsel, aber die Rätsel, die hier verbaut wurden, haben es wahrlich in sich! In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr den Endboss besiegt: das ziemlich verstörende Kirschblüten-Monster.

Wir haben euch hier einen exakten Lösungsweg vorbereitet, denn das letzte Level innerhalb des „Silent Hill“-Phänomens ist mehr als verzweigt und schwer zu durchlaufen.

Aber keine Sorge, mit diesem Lösungsweg schafft ihr es garantiert, das Kirschblüten-Wesen gekonnt zu umlaufen und alle Objectives zu finden.

Silent Hill: The Short Message – Endboss Kirschblüten-Monster

Wie kann ich die Tür mit den Ketten öffnen? Das Ziel ist es, fünf Erinnerungen zu finden, die Anita von ihrem Vorhaben abbringen. Deshalb müssen wir in der „Silent Hill“-Sphäre zu fünf bestimmten Plätzen laufen.

Schaut hier ins Video, um den genauen Lösungsweg zu erfahren. Das Video lässt keine Fragen offen, wenn ihr unserem Weg folgt.

Erinnerung #1 – Kommode

Die erste Erinnerung findet ihr relativ weit vorne zum Start des Levels. Man muss nur wissen, dass wir das Bild auf der Kommode mitnehmen müssen. Geht also nahe an den Schrank und sammelt das Bild auf.

Das ist wichtig, da sich die Ketten an der vorderen Tür nur öffnen, wenn ihr euch entsprechend an diese Situation erinnert. Plumpes Vorbeilaufen reicht hier nicht aus.

Erinnerung #2 – Reisekoffer

Die nächste Erinnerung findet ihr keine paar Meter weiter. In der linken Ecke wurde ein Reisekoffer platziert, der eine weitere Erinnerung an Anitas Vergangenheit preisgibt.

Erinnerung #3 – Atelier

Nun solltet ihr wirklich ins Video schauen, denn um dieses Atelier zu erreichen, müsst ihr einen ganz bestimmten Weg laufen und dabei dem Kirschblüten-Monster ausweichen. Das nächste Ziel ist ein Atelier. Auch hier findet ihr wieder einen kleinen Tisch, auf dem ihr ein Bild aufsammeln müsst.

Erinnerung #4 – Spind

Ihr erinnert euch womöglich an den Schulspind eurer Protagonistin? Diesen müssen wir auch im letzten Levelabschnitt noch einmal suchen.

Der Spind ist blau und ist am Ende eines Levelabschnitts zu finden, der schon ganz am Anfang diese Schließfächer ankündigt. Nähert euch der Mitte des letzten Spinds und sammelt das Schriftstück auf. Danach könnt ihr diese Ecke nutzen, um das Kirschblüten-Monster auszumanövrieren.

Erinnerung #5 – Medikamente

Die letzte Erinnerung wartet in einem kleinen Bereich in der Nähe der Toilette. Dieses Objective ist sehr versteckt und durch einen kleinen Winkel sehr schwer zu erreichen.

Die letzte Kette könnt ihr also nur sprengen, wenn ihr zu diesem Schrank mit den Medikamenten lauft und hier noch einmal die Erinnerung aufsammelt. Danach habt ihr dann aber wirklich alles, um in Ruhe zum Ziel zu laufen. Denn das Monster greift euch ab sofort nicht mehr an, wenn die Tür geöffnet wurde.

