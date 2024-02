Silent Hill: The Short Message überraschend für PS5 veröffentlicht!

Silent Hill ist zurück! Konami hat eine kleine Überraschung für alle Fans der Psycho-Horror-Reihe. Im Anschluss an die State of Play von 31. Januar 2024 wurde Silent Hill: The Short Message für die PS5 veröffentlicht.

Aber was ist Silent Hill: The Short Message? Und warum so ein Sofort-Release? Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Shadowdrop aus der Horrorreihe.

Silent Hill: The Short Message ist da!

Konami hat durchsickern lassen, dass 2024 das große „Silent Hill“-Jahr werden könnte. In 2022 wurden mehrere neue Spiele aus diesem Franchise angekündigt. Und wir lagen goldrichtig. Es geht schon jetzt zum Jahresstart mit den ersten Inhalten los! Aber schon im Januar, wer hätte das gedacht?

Warum ist Silent Hill: The Short Message kostenlos?

Produzent Motoi Okamoto erzählt uns vom neuen „Silent Hill“-Spiel, das zuvor noch nicht offiziell angekündigt war. „Silent Hill: The Short Message“ stellt eine kostenlose Spielerfahrung dar, die eine junge Protagonistin in den Mittelpunkt der Erzählung stellt.

Der Alltagshorror in einem Spiel! © Konami

Doch kurz das Allerwichtigste vorab. Das Game ist komplett kostenlos:

„Wir veröffentlichen das gesamte Spiel kostenlos. Wenn ihr also noch nie ein Silent Hill-Spiel gespielt habt, hoffen wir, dass ihr diese Gelegenheit nutzt, um einen Eindruck davon zu bekommen, worum es bei Silent Hill geht.“

Es ist so etwas wie ein Experiment. Konami möchte neue Möglichkeiten ausprobieren. Sie wollen erfahren, was funktioniert und was nicht, während sie ihre Horrorspiel-Expertise stärken.

Laut Okamoto-san gebe es bei Konami viele jüngere Entwickler*innen, die Fans des Franchise seien und unbedingt ein solches Spiel entwickeln wollten. Sie haben das Game in Zusammenarbeit mit Hexadrive produziert.

Und so war es von Anfang an der Plan, dieses Spielexperiment kostenlos anzubieten, erklärt der Konami-Repräsentant.

Was ist Silent Hill: The Short Message?

Aber worum geht es in Silent Hill: The Short Message genau? Es ist ein ganz neues Silent Hill mit Problemen, die aus dem Alltag stammen.

„Am Ende haben wir untersucht, wie moderne Jugendliche online und über Telefone kommunizieren und welche Rolle dies in einer psychologischen Horrorgeschichte spielen könnte.“

Doch es gebe laut Okamoto-san eine Schattenseite auf Social Media. Kommentare könnten so negativ sein, bis sie einen wie eine zerstörerische Welle des Hasses auseinanderreißen!

Das Leben in unserer heutigen Gesellschaft ist nicht zuletzt auch wegen Social Media immer herausfordernder geworden. Viele Menschen kommen nicht mehr mit ihrem Leben zurecht, vergleichen sich online mit anderen Menschen und werden immer unzufriedener. Dieses Spiel richtet sich vor allem an diejenigen, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind:

„Menschen, die sich in der Gesellschaft isoliert fühlen, im Internet mit Beleidigungen und Beschimpfungen überhäuft werden und in der Schule mit Mobbing und Ausgrenzung zu kämpfen haben.“

Das sind jene junge Menschen, die sich in diesem großen, modernen Jungle irgendwie zurechtfinden müssten und mit einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert werden.

Die Protagonistin in The Short Message. © Konami

Deshalb sei die Geschichte rund um solche jungen Charaktere angesiedelt. Charaktere, die leiden und verloren sind. Das seien diese Menschen, bei denen der kleinste Windhauch ausreichen könnte, um das seelische Kartenhaus zum Einfallen zu bringen.

Doch auf der anderen Seite könne auch jede freundliche Nachricht, sei sie auch noch so klein, das genaue Gegenteil bewirken und diese Menschen wieder zurück ins Positive ziehen. Und genau das sei die Message, die sie mit diesem Spiel transportieren möchten.

Es steckt im Großen und Ganzen also sehr viel hinter der neuen Idee.

Silent Hill: The Short Message ist ab sofort kostenlos für die PS5 erhältlich. Beachtet jedoch, dass das nicht für Deutschland gilt. Hier benötigt ihr zumindest ein PS Plus-Abo.

Aber wie seht ihr das neue Silent Hill? Werdet ihr dem neuen Silent Hill eine Chance geben oder ist das nichts für euch?

In diesem Sinne: Passt bitte auf euch und eure mentale Gesundheit auf. Ich binde euch hier noch mal alle Anlaufstellen ein, bei denen ihr euch Hilfe suchen könnt, wenn es euch schlecht geht.

Wichtig: Solltest du Probleme haben oder depressiv sein, kannst du dich unter 0800-1110111 oder 0800-1110222 kostenlos an die Telefon-Seelsorge wenden. Dort erhältst du professionelle Hilfe und wirst beraten.

Wenn du über deine Probleme nicht reden kannst und dennoch Hilfe suchst, die Beratung der Telefon-Seelsorge ist auch über E-Mail möglich.

Kindern und Jugendlichen steht zusätzlich die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag zwischen 14 bis 20 Uhr jederzeit zur Verfügung. Die Nummer lautet 116 111.

