Fans können aufatmen: Die Produktion der 2. Staffel von The Witcher konnte inzwischen wieder aufgenommen werden, nachdem die Corona-Pandemie die erfolgreiche Netflix-Produktion zu einer monatelangen Drehpause zwang. Und während schon wieder fleißig gedreht wird, dürfen wir einen kleinen Blick auf die Darsteller am Filmset in England werfen.

Hierzu sind neue Bilder (via Twitter von Terry Blackburn, The Daily Mail) aufgetaucht, die Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri gemeinsam am Set zeigen. Noch verraten die Bilder nicht viel von der Handlung. Interessant ist hingegen Yennefers neues und hübsch anzusehendes Kostüm, während die beiden etwa hoch zu Ross abgelichtet wurden. Dabei trägt auch die junge Ciri ein neues Gewand, passend zu ihrer angekündigten Ausbildung etwa im Schwertkampf.

EMERGENCY 🚨 Anya Chalotra with a new Yennefer of Vengerberg outfit filming for #TheWitcher2 with Freya Allan today in the UK pic.twitter.com/uhuUvPLzSx — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

Erste Story-Details zu Staffel 2 bestätigt

Die gezeigten Szenen werden offenbar im Laufe der 2. Staffel zu sehen sein, schließlich befindet sich Yennefer anfangs noch in Gefangenschaft, während Geralt (mit neuer Rüstung) und Ciri – endlich vereint – der Überzeugung sind, dass die mächtige Zauberin während der Schlacht von Sodden umgekommen ist. Das wurde bereits vorab durch die ersten offiziellen Bilder der neuen Folgen verraten. Zudem steht auch fest, dass Geralt und Ciri zur Hexer-Festung Kaer Morhen aufbrechen, wo Ciri vor ihren Verfolgern in Sicherheit ist und ihre Ausbildung im Schwertkampf beginnt.

Showrunnerin Lauren S. Hissrich hat bereits vorab einige Details zur neuen Staffel preisgegeben: Demnach wird es wie vermutet blutig und dreckig zugehen, Ciri (Freya Allan) wird endlich zu der aus den Videospiel bekannten Ciri und es soll zahlreiche Easter Eggs zu den Games geben.

The Witcher: Staffel 2 bringt bekannten Charakter in Flashback zurück

Der offizielle Plot zu Staffel 2 lautet wie folgt:

„Überzeugt davon, dass Yennefers in der Schlacht von Sodden ums Leben gekommen ist, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Die Hexer-Heimat Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb seiner Mauern nach Vormachtstellung streben, muss er das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der mysteriösen Kraft, die sie in sich trägt.“

Wann erscheint die 2. Staffel von The Witcher? Bisher hat Netflix noch keinen konkreten Termin für die neuen Folgen bekannt gegeben. Jedoch wird ein Release im Laufe des Sommers 2021 angekommen. Derweil kann man das sehenswerte Making-of der ersten Staffel auf Netflix anschauen:

Neues The Witcher Making-of wird euren Blick auf die Serie ändern

The Witcher: Staffel 3 und Spin-Offs geplant

Netflix hat bereits eine 3. Staffel von „The Witcher“ in Auftrag gegeben. Darüber hinaus wird das Franchise mit weiteren Serien erweitert: Bestätigt ist bereits der Anime-Film Nightmare of the Wolf und die sechsteilige Prequel-Serie Blood Origins als Vorgeschichte zur Hexer-Saga. Auch gibt es erste Hinweise auf eine geplante Serie über die Magierinnen der Fantasy-Welt, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.