Der Streaming-Gigant Netflix hat den Geschäftsbericht für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Streaminganbieter zu Beginn des Jahres massiv an Neukunden dazu gewinnen. Über 16 Millionen Neuanmeldungen verzeichnete Netflix bis Mitte des Jahres, mehr als der Konzern selbst und die Analysten je erwartet hätten. Für den enormen Erfolg sind nicht zuletzt auch Serien-Highlights wie The Witcher verantwortlich.

Dennoch haben schon damals die Verantwortlichen von Netflix die sensationellen Zahlen relativiert und betonten, dass gerade in den Sommermonaten es erwartungsgemäß nicht mehr so viele Neuanmeldungen geben wird. Letztendlich sind weltweit 2,2 Mio. Abonnenten im 3. Quartal hinzugekommen, etwa so viel wie Netflix es selbst prognostiziert hatte.

200 Millionen Netflix-Kunden bis Ende 2020?

Nichtsdestotrotz kommt der Marktführer der Streamingdienste auf insgesamt 195,15 Millionen Kunden weltweit. Netflix kündigt mit dem Bericht auch die Erwartungen bis Ende des Jahres an: Demnach möchte man bis 2021 die 200-Mio.-Marke knacken und verspricht sich einen Zuwachs auf insgesamt 201,15 Millionen Kunden weltweit. Ob das Ziel erreicht wird, bliebt abzuwarten.

Generell blicken die Verantwortlichen von Netflix auf die Entwicklung der VoD-Angebote eher gemischt entgegen: Zu stark ist inzwischen die Konkurrenz im Streamingbereich geworden. Während vor einigen Jahren noch Netflix neben Amazon die weltweit einzigen großen Anbieter im VoD-Bereich waren, die dem linearen Fernsehen die Kunden wegschnappten, gibt es inzwischen besonders in den USA eine Vielzahl an neuen Diensten wie etwa Disney+, HBO Max, Peacock, Apple TV+ bis hin zu YouTube und TikTok, die um die Gunst der Zuschauer buhlen.

Dennoch kann Netflix anhand seiner Zahlen nachweisen, dass ihre Kunden dem Streamingdienst die Treue zeigen. Gerade einmal 3 Prozent der Neukunden wanderten nach kurzer Zeit ab, der große Rest der Kunden hält Netflix über die Jahre hinweg die Treue.

Um weitere Kunden dazuzugewinnen, kündigt Netflix die Einführung eines Stream Fests an. Damit möchte man am 4. Dezember für 48 Stunden sämtliche Filme und Serien auf Netflix für alle frei und kostenlos anbieten.

Jedoch hat das Ganze einen mächtigen Haken: Laut Netflix gilt das Angebot erstmal nur in Indien – während die übrigen Länder wie die USA und Deutschland noch ausgenommen sind. Sollte sich der Testlauf in Indien als Erfolg herausstellen, könnte auch in den restlichen Ländern wie die USA und Deutschland eine ähnliche Aktion folgen.